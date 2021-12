Der US-Lebensmittelkonzern Kraft Heinz übernimmt die Mehrheit am deutschen Gewürz-Start-up Just Spices. Der US-Lebensmittelriese, dessen Angebotspalette von Ketchup über Kaffee bis zu Käse reicht, werde 85 Prozent der Anteile des Düsseldorfer Start-ups erwerben, teilten die Unternehmen am Freitag mit. Die restlichen 15 Prozent halten der Mitteilung zufolge weiterhin die Just Spices-Gründer Florian ...

Den vollständigen Artikel lesen ...