Die RBI hat ein Kreditportfolio von 4,1 Mrd. Euro verbrieft. Es besteht laut RBI aus Krediten an Unternehmen hauptsächlich in Deutschland, der Slowakei und Österreich. Auf Konzernebene wird die Transaktion die harte Kernkapitalquote um rund 21 Basispunkte stärken. "Wir haben eine Struktur gewählt, die keine Auswirkungen auf unsere Kundenbeziehungen hat und das Wachstum des RBI-Konzerns durch Risikotransfer unterstützt", sagte RBI-CFO Michael Höllerer.RBI ( Akt. Indikation: 25,28 /25,30, -0,12%) Der Aufsichtsrat der Erste Bank hat Gerda Holzinger Burgstaller, zusätzlich zu ihrer Funktion als CEO und COO mit 1.1.2022 zur Privatkundenvorständin ernannt. Sie folgt in dieser Rolle Thomas Schaufler, der die Bankengruppe im Oktober in Richtung Commerzbank verlassen hat. Stefan ...

