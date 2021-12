LATHAM/ NEW YORK (IT-Times) - Plug Power, US-Anbieter von Wasserstoff-Technologien, gab heute bekannt, die im Vorfeld angekündigte Akquisition von Frames abgeschlossen zu haben. Plug Power Inc. (Nasdaq: PLUG), US-amerikanischer Anbieter von Wasserstoff-Technologien, kündigte gestern an, die am 9. November...

Den vollständigen Artikel lesen ...