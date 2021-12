DJ WOCHENVORSCHAU/20. bis 26. Dezember (51. KW)

=== M O N T A G, 20. Dezember 2021 *** 10:00: EU/EZB, Leistungsbilanz Eurozone Oktober *** 16:00: US/Index der Frühindikatoren November *** 22:15: US/Nike Inc, Ergebnis 2Q, Beaverton - DE/Die am 3.12. bekanntgegebenen Änderungen in den Indizes der DAX-Familie der Deutschen Börse werden mit Handelsbeginn wirksam D I E N S T A G, 21. Dezember 2021 *** 00:01: DE/Bundesfinanzministerium, Monatsbericht Dezember mit Entwicklung der Steuereinnahmen *** 08:00: DE/GfK-Konsumklimaindikator Januar *** 08:00: CH/Handelsbilanz November *** 11:30: EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender *** 14:30: US/Leistungsbilanz 3Q *** 15:00: EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS (letzte Mitteilung für 2021) *** 16:00: EU/Index Verbrauchervertrauen Eurozone Dezember (Vorabschätzung) 22:30: US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) M I T T W O C H, 22. Dezember 2021 07:00: DE/Hornbach Holding AG & Co KGaA, ausführliches Ergebnis 3Q, Bornheim 07:00: DE/Hornbach Baumarkt AG, ausführliches Ergebnis 3Q, Bornheim *** 08:00: GB/BIP 3Q (2. Veröffentlichung) *** 10:50: EU/EZB, Zuteilung eines 14-tägigen Dollar-Tenders *** 11:30: EU/EZB, Zuteilung 3-monatiger Langfrist-Refi-Tender 12:00: DE/Zooplus AG, ao HV (online) *** 14:30: US/BIP 3Q (3. Veröffentlichung) *** 14:30: US/Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) November *** 16:00: US/Verkauf bestehender Häuser November *** 16:30: US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) D O N N E R S T A G, 23. Dezember 2021 *** 08:00: EU/Acea, Nfz-Neuzulassungen November *** 14:30: US/Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter November *** 14:30: US/Persönliche Ausgaben und Einkommen November *** 14:30: US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) *** 15:00: BE/Geschäftsklimaindex Dezember *** 16:00: US/Neubauverkäufe November *** 16:00: US/Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan Dezember (2. Umfrage) - Märkte/verkürzter Börsenhandel US-Anleihemarkt (bis 20:00) F R E I T A G, 24. Dezember 2021 - Märkte/verkürzter Börsenhandel Australien (bis 04:10), Hongkong (Vormittagssitzung), Großbritannien (bis 13:30), Spanien (bis 14:00), Belgien, Frankreich, Luxemburg, Niederlande, Portugal (jeweils bis 14:05), Singapur - Märkte/Börsenfeiertag Deutschland, Österreich, Schweiz, Dänemark, Italien, Norwegen, Schweden, Finnland, US-Anleihemarkt, US-Aktienmarkt NYSE, Nasdaq ===

