Wien (www.fondscheck.de) - Twentyfour Asset Management, der in London und New York ansässige Fixed-Income-Manager und Boutique von Vontobel, hat Ben Hayward zum Chief Executive Officer ernannt, so die Experten von "FONDS professionell".Der Gründungspartner von Twentyfour werde Mark Holman ablösen, der seit der Firmengründung im Jahr 2008 CEO des Unternehmens gewesen sei und diese Funktion im Januar 2022 aufgeben werde. ...

