Tianjin, China (ots/PRNewswire) -Am 3. Dezember 2021 hat die nordchinesische Hafenstadt Tianjin eine Mitteilung über die Vorqualifizierung des städtebaulichen Ausschreibungsprojekts für den Kernknotenpunkt des Südbahnhofs von Tianjin und die umliegenden Gebiete veröffentlicht und damit den offiziellen Beginn der weltweiten Ausschreibung von Entwürfen markiert. Kompetente Planungs- und Gestaltungseinrichtungen im In- und Ausland sind dazu eingeladen, ihre Entwürfe einzureichen. (Weitere Informationen finden Sie auf http://www.cebpubservice.com/ und http://www.ccgp.gov.cn/)Die Themen der globalen Ausschreibung für das Designvorhaben umfassen zwei Aspekte: Die eine besteht in der detaillierten Planung der 30 Hektar großen Kernfläche des Südbahnhofs von Tianjin, die andere besteht in der städtebaulichen Gesamtplanung auf Basis der gesamten Bahnhofsfläche von 486 Hektar. Das Bieterverfahren umfasst Bewerbung, Vorqualifizierung, Ortsbesichtigung, Schemaentwurf und Schemaprüfung. Das Ergebnis wird nach Angaben der Öffentlichkeitsabteilung des Bezirks Xiqing voraussichtlich im Juni 2022 bekannt gegeben.Der Südbahnhof von Tianjin befindet sich im Bezirk Xiqing von Tianjin. Dieser Bezirk Xiqing steht seit jeher für eine globale Vision, internationale Standards, typisch chinesische Merkmale und eine herausragende Positionierung. Er integriert sich in die koordinierte Entwicklung von Peking, Tianjin und der Provinz Hebei und nutzt die Rolle des Südbahnhofs von Tianjin als einen regionalen Kernverkehrsknotenpunkt.Die Ausschreibung des Entwurfsprojekts hat das Ziel, das wissenschaftliche und technologische Gewerbegebiet des Südbahnhofs von Tianjin zu einem Mikrozentrum von Tianjin mit integrierter Entwicklung von Bahnhof, Industrie und Stadt auszubauen. In weiteren Schritten wird es darum gehen, den Austausch zwischen Peking, Tianjin und Hebei über die Eisenbahnverbindung zu erleichtern und die Entwicklung des Bezirks Xiqing als Stadt des Unternehmertums, des Fleißes und der Vitalität zu fördern.Pressekontakt:Frau Zhang,Tel.: +86-10-63074558Original-Content von: The Publicity Department of Xiqing District, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/160573/5096486