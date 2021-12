Weitere Videos findet Ihr unter: https://www.deraktionaer.tv Die vorweihnachtliche Rally an der Wall Street pausierte gestern. Nach drei Handelstagen mit grünen Vorzeichnen, gaben die Indizes nun wieder ab. Der Nasdaq verlor 1,5 Prozent und der S&P 500 0,7 Prozent. Der Dow Jones schloss nahezu unverändert. Bei den Einzelthemen geht es heute um Kraft Heinz, Just Spices, Oracle, Lululemon, Costco Wholesale und Tesla. Marco Uome kennt die Indikationen für den heutigen Handelstag. Franziska Schimke, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, gibt außerdem einen Überblick, was die Märkte bewegt. Hier könnt Ihr euch das erwähnte Video zu den "Börsenstrategien" ansehen: https://www.youtube.com/watch?v=eGmyM0GAA1w