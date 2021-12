Der US-Lebensmittelkonzern Kraft Heinz übernimmt die Mehrheit am deutschen Gewürz-Startup Just Spices. Der US-Lebensmittelriese, dessen Angebotspalette von Ketchup über Kaffee bis zu Käse reicht, werde 85 Prozent der Anteile des Düsseldorfer Startups erwerben, teilten die Unternehmen am Freitag mit. Die restlichen 15 Prozent halten weiterhin die Just-Spices-Gründer Florian Falk, Ole Strohschnieder und Béla Seebach. Sie sollen das Unternehmen auch weiterhin führen. Zum Kaufpreis machten beide ...

