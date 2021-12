Dreilinden / Berlin (ots) -- Eine Civey-Studie hat ergeben, dass etwa die Hälfte (45,7 Prozent) der 18- bis 29- Jährigen in Deutschland gebrauchte Artikel oder B-Ware verschenken würde.- Nachhaltigkeit wurde dabei als wichtigster Grund angegeben, auch bei Weihnachtsgeschenken auf Gebrauchtes zurückzugreifen.- 22 Millionen Mal besucht: im eBay Re-Store werden seit einem Jahr neuwertige, gebrauchte und refurbished Artikel angebotenGebrauchte Produkte werden immer stärker nachgefragt. Das macht sich vor allem im wachsenden Angebot von pre-owned Fashion, generalüberholten Smartphones und aufbereiteten Möbelstücken bemerkbar. Eine aktuelle repräsentative Umfrage von Civey im Auftrag von eBay Deutschland (https://www.ebay.de/) zeigt nun, dass dies auch für Weihnachtsgeschenke gilt. So gaben 33 Prozent der Deutschen an, dass sie zu Weihnachten auch gebrauchte Artikel oder B-Ware verschenken würden. Wenig überraschend liegt diese Zahl unter den jungen Erwachsenen, im Alter von 18 bis 29 Jahren, sogar noch höher: Fast die Hälfte (45,7 Prozent) der Befragten in dieser Zielgruppe erklärte, dass sie in diesem Jahr auch gebrauchte und refurbished Artikel verschenken würde.Vor allem Artikel aus den Kategorien Spielzeug (57,7 Prozent), Fahrräder (54,1 Prozent), Elektronik wie bspw. TV, Smartphones oder Tablets (49,7 Prozent) und Schmuck (49,1 Prozent) kommen laut der Umfrage als Geschenke in Frage.Nachhaltigkeit steht an erster StelleMit 71,6 Prozent ist Nachhaltigkeit der mit Abstand wichtigste Grund für die Deutschen, die bei Weihnachtsgeschenken auf gebrauchte Artikel oder B-Ware zurückzugreifen würden, gefolgt vom Preis, den 49,2 Prozent als Grund angaben. Eventuelle Lieferengpässe machten den Schenkenden eher weniger Gedanken. Nur 13,8 Prozent der Befragten nannten dies als Grund für die Kaufentscheidung gebrauchter Artikel.Für die Befragten war es größtenteils unerheblich, ob die Produkte von privaten Verkäufer*innen oder gewerblichen Händler*innen erworben werden. 48,5 Prozent gaben an, dass sie von privaten und gewerblichen Verkäufer*innen gleichermaßen kaufen würden. Lediglich 22,9 der Befragten war es wichtig, dass sie bei privaten Verkäufer*innen kaufen. 22,2 Prozent bevorzugen gewerbliche Händler*innen. 35,1 Prozent der befragten Zielgruppe würden aber auch in stationären Secondhandläden shoppen."Neu ohne Etikett", "Zertifiziert - Refurbished" und "Gebraucht" sind bei eBay stark im KommenNach etwa einem guten Jahr der Eröffnung des eBay Re-Stores (https://www.ebay.de/b/Re-Store/bn_7114979731), vorher B-Ware-Center, ist auch bei eBay ein klarer Trend zu erkennen: Seit 2019 und nochmals seit dem Beginn der COVID-19 Pandemie, erhöhte sich die Nachfrage in den Fokuskategorien für überholte Produkte aus Elektronik um 20 Prozent, Smartphones, Computer & Laptops stiegen um 21 Prozent, PC & Videospiele um 49 Prozent sowie Möbel & Wohnen um 25 Prozent. Im vergangenen Jahr wurde der eBay Re-Store 22 Millionen Mal besucht - dies entspricht 420.000 Besucher*innen pro Woche. Das bildet sich bspw. im Suchvolumen für den Begriff "iPhone refurbished" ab, welches sich im vergangenen Jahr verdoppelt hat.Alle Artikel, die im eBay Re-Store angeboten werden, sind zu 100 Prozent funktionsfähig, teilweise um bis zu 50 Prozent gegenüber dem Neupreis reduziert und stammen von Top-Verkäufer*innen. Käufer*innen können in mehreren Produktkategorien wie bspw. Computer, TV, Smartphones, aber auch Bücher, Kleidung & Accessoires sowie Reifen zwischen mittlerweile 18 entsprechenden Artikelkonditionen (https://www.ebay.de/help/selling/listings/artikelzustand-nach-kategorie?id=4765) wählen. Je nach individuellen Bedürfnissen finden Käufer*innen Waren u. a. in den Zuständen "Neu", "Neuwertig", "Neu ohne Etikett", "Zertifiziert - Refurbished", aber auch "Beschädigt" oder "Als Ersatzteil / defekt"."Die Kreislaufwirtschaft liegt seit jeher in unserer Unternehmens-DNA. Darauf ruhen wir uns nicht aus, sondern reagieren auf die zunehmende Nachfrage, indem z. B. das Refurbished-Programm (https://www.ebay.de/b/Refurbished/bn_7117617313) ins Leben gerufen wurde, über das Artikel direkt von Hersteller*innen oder verifizierten Top-Verkäufer*innen angeboten werden. Hier genießen Käufer*innen Vorteile wie den kostenlosen Versand und das kostenlose 30-Tage-Rückgaberecht", sagt Simone Sievernich, Leiterin des Refurb-Geschäfts und Expertin für Kreislaufwirtschaft bei eBay Deutschland. "Neben der gestiegenen Nachfrage verzeichnen wir auch ein zunehmendes Angebot: Durch die steigende Zahl der Online-Retouren oder Trade-In Programme entscheiden sich immer mehr Verkäufer*innen, diese Ware wieder aufzubereiten und somit gebrauchte Artikel in neuwertigem Zustand anzubieten", so Sievernich weiter.Drei eBay-Händler*innen mit Refurbished-Geschäftsmodell ausgezeichnetVor kurzem zeichnete eBay drei gewerbliche Händler*innen mit einem Refurbished-Ansatz mit den eBay Awards 2021 (https://www.ebayinc.com/stories/press-room/de/ebay-awards-2021-das-sind-die-gewinner-innen/) aus. Die jungen Gründer von revive, das Team von MySwooop (https://www.ebay.de/str/myrecommerce) und das Unternehmen Second IT Store (http://www.ebaystores.de/Second-IT-Store) durften sich über eine Auszeichnung für ihre zukunftsorientierten Geschäftsmodelle freuen. 