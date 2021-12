In einer Abstimmung ohne Versammlung der Anleihe 2020/25 der Eyemaxx Real Estate AG haben Anleihegläubiger die One Square Advisory Services S.à.r.l., Schweiz, zum gemeinsamen Vertreter gewählt. Die Mehrheit des teilnehmenden Anleihekapitals von 14,4 Mio. EUR bzw. 65,7% des ausstehenden Anleihevolumens der Anleihe 2020/25 stimmte dem Beschlussvorschlag zur Wahl der One Square Advisory Services als ...

Den vollständigen Artikel lesen ...