Der Dow Jones Industrial legt am Freitag im frühen Handel um 0,32 Prozent auf 35 867,82 Punkte zu.New York - Die US-Börsen fahren zum Ausklang einer starken Woche Gewinne ein. Der Dow Jones Industrial legte am Freitag im frühen Handel um 0,32 Prozent auf 35 867,82 Punkte zu. Er weitet sein Wochenplus damit auf 3,7 Prozent aus. Der marktbreite S&P 500 stieg am Freitag um 0,48 Prozent auf 4689,85 Zähler. Für den Nasdaq 100 ging es um 0,57 Prozent auf 16 241,83 Punkte nach oben...

