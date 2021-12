DJ Lindner: Stellen in Nachtragshaushalt 60 Mrd für Zukunftsinvestitionen bereit

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hat dem Kabinett nach eigenen Angaben am Freitag den Nachtragshaushalt für 2021 zugeleitet, mit dem 60 Milliarden Euro für klimafreundliche Investitionen auf später übertragen werden sollen. "Mit dem zweiten Nachtragshaushalt gehen wir die Bewältigung der Folgen der Pandemie zielgerichtet und verantwortungsbewusst an", sagte Lindner bei einer Pressekonferenz im Finanzministerium in Berlin.

"Der zweite Nachtragshaushalt ist ein Booster für die Volkswirtschaft. Wir stellen 60 Milliarden Euro an Zukunftsinvestitionen bereit, und das ist erforderlich", betonte er. "Wir wollen Wohlstand, Wachstum und Beschäftigung dadurch langfristig sichern." Die in der bisherigen Haushaltsplanung vorgesehene Nettokreditaufnahme von 240 Milliarden Euro werde aber nicht überschritten. "Es wird keine zusätzliche Verschuldung geben, sondern ein Teil nicht genutzter Kreditermächtigungen wird genutzt werden", sagte Lindner. Ziel sei es, in der Pandemie nicht erfolgte Investitionen auszugleichen.

Mit den Mitteln soll, wie im Koalitionsvertrag vereinbart, der Energie- und Klimafonds aufgestockt werden. Konkret werden dafür nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen für die Bekämpfung der Coronavirus-Pandemie genutzt. Laut einem hochrangigen Beamten des Ministeriums werden dafür nur rund 180 Milliarden an neuen Schulden benötigt. Dies könne man "mittlerweile jetzt abschätzen". Die hohe Schuldenaufnahme ist möglich, weil wegen der Corona-Pandemie eine Ausnahme von der Schuldenbremse gilt, die dem Bund normalerweise nur eine Neuverschuldung von 0,35 Prozent der Wirtschaftsleistung erlaubt.

Vorwürfe, die Pläne des Bundes seien rechtlich angreifbar, wies Lindner zurück: "Das Vorgehen der Bundesregierung entspricht der Staatspraxis." Lindner betonte, es wäre nicht möglich, dies in einem einzelnen Haushaltsjahr zu leisten. Man werde über mehrere Jahre einen entsprechenden Abfluss benötigen, um das auszugleichen, was 2020 und 2021 nicht geleistet worden sei. Lindner betonte zudem, ab 2023 solle dann wieder "die vom Grundgesetz vorgesehene Regel" eingehalten werden.

Was die Schuldenbremse angehe, habe die Regierung nicht vor, eine Veränderung des Grundgesetzes vorzuschlagen. Mit Blick auf seinen bevorstehenden Antrittsbesuch in Paris hob der neue deutsche Finanzminister hervor, der EU-Stabilitäts- und Wachstumspakt habe sich "auch mit seinen Flexibilitätsreserven" bestätigt. Damit sei es möglich, Zukunftsinvestitionen zu fördern.

