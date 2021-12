Einen Stammplatz in der von boersengefluester.de jährlich neu aufgelegten Zusammenstellung der Aktien, auf die es eine "steuerfreie" Dividende gibt, hat Edel ohnehin sicher. Zur nächsten Hauptversammlung (HV) im Frühjahr 2022 - der konkrete Termin steht noch nicht fest - schlägt Edel jedoch ein neues Kapitel auf: Nach zehn Jahren mit einer konstanten Ausschüttung von 0,10 ... The post Edel: Super aufgelegt appeared first on Boersengefluester.

Den vollständigen Artikel lesen ...