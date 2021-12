Am heutigen Freitag feierte Daimler Truck Holding sein Debüt an der Frankfurter Börse! Die Abspaltung von der Daimler AG ist für den Nutzfahrzeughersteller ein wichtiger Schritt. Der erste Handelstag Am heutigen Freitag startete Daimler Truck an der Frankfurter Wertpapierbörse mit einer Bewertung von 23 Milliarden Euro und einem ersten Kurs von 28 Euro, so dpa. Für den Nutzfahrzeughersteller selbst beginnt damit ein ganz neues Kapitel. Die Abspaltung ...

