Das US-amerikanische Unternehmen Coinbase startet laut eigener Aussage ein Defi-Programm in mehr als 70 Ländern. Kund:innen können es unter anderem über die Coinbase-App nutzen. Die Krypto-Plattform Coinbase startet ein Decentralized-Finance-Renditenprogramm auch in Deutschland. Das gab das US-amerikanische Unternehmen am 10. Dezember 2021 in einer Mitteilung bekannt. Kund:innen in mehr als 70 Ländern sollen das Angebot ab sofort nutzen können. Netzwerkgebühren, sogenannte Gas-Fees, sollen dabei für sie nicht anfallen. Kund:innen brauchen Stablecoin Dai, um ...

