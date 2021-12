Hannover (www.anleihencheck.de) - In den USA wurden aktuelle Zahlen zu den Konsumentenpreisen (CPI) bekannt gegeben, so die Analysten der Nord LB.Das Preisniveau habe den 18. Monat in Folge angezogen. Im November sei ein Plus von 0,8% M/M gemeldet worden. Die Inflationsrate sei auf 6,8% Y/Y gestiegen. Die Verbraucherpreise exklusive Nahrung & Energie hätten einen Anstieg von 0,5% M/M verzeichnet. Die Jahresrate der Kernrate habe auf 4,9% angezogen. ...

