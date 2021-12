SAN ANTONIO, Dec. 10, 2021, einer intelligenten Plattform für das Recruiting von Nachwuchskräften, auf die 2021er Liste der Top-Arbeitsplätze für die Generation Z gesetzt wurde: "The Next Gen 100".



Die Liste der Top-100-Arbeitsplätze für die nächste Generation umfasst Unternehmen, die herausragende Arbeitsplätze für die nächste Generation von Talenten schaffen. Sie basiert auf umfangreichen Daten, die RippleMatch über die Werte, die für die Generation Z an Arbeitsplätzen wichtig sind, gesammelt hat. Die ausgezeichneten Unternehmen investieren in Programme, Zusatzleistungen und eine Kultur, die es ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ermöglichen, persönlich und beruflich erfolgreich zu sein.

Rackspace Technology hat eine ausführliche Bewerbung für das Unternehmen eingereicht und gehörte zu den Bewerbern, die unter Hunderten von Bewerbungen am besten abschnitten. Lesen Sie im Folgenden, was Rackspace Technology als Next Gen Workplace auszeichnet.

Aus- und Weiterbildung

Next Gen Workplaces sind bestrebt, die Karrieren ihrer Mitarbeitenden zu fördern und auszubauen, was auch Berufsanfänger einschließt. Diese Unternehmen bieten solide Programme für Berufseinsteiger, strukturierte Mentorenprogramme, interne Schulungen, Vortragsreihen und klare Aufstiegsmöglichkeiten.

Unternehmenskultur und Wohlbefinden

Unternehmen, die als Next Gen Workplaces ausgewählt wurden, investieren in eine Kultur, die alle Mitarbeitenden einbezieht und unterstützt. Diese Unternehmen bieten oft herausragende Zusatzleistungen an, die es den Mitarbeitenden ermöglichen, sich voll und ganz in die Arbeit einzubringen. So werden z. B. die psychische Gesundheit unterstützt und flexible Arbeitsmöglichkeiten angeboten. Darüber hinaus werden starke interne Communitys gefördert.

Finanzielle Sicherheit und Zusatzleistungen

Unternehmen, die sich als Next Gen Workplaces qualifizieren, wissen um die Bedeutung von finanzieller Sicherheit und einer wettbewerbsfähigen Vergütung. Die Unternehmen, die es auf die Liste der Next Gen 100 geschafft haben, bieten herausragende finanzielle Vorteile, wie z. B. Modelle zur privaten Altersversorgung, eine vom Arbeitgeber unterstützte Krankenversicherung, Finanzplanung, Unterstützung bei Umzügen und vieles mehr.

Vielfalt, Gleichstellung und Inklusion

Next Gen Workplaces setzen sich dafür ein, Vielfalt und Gleichstellung voranzutreiben, und unternehmen konkrete Schritte, um die gesellschaftliche Vielfalt besser abzubilden. Die einbezogenen Unternehmen investieren langfristig in Diversität und Gleichstellung, z. B. in auf Vielfalt ausgerichtete Partnerschaften, den Aufbau von Beziehungen zu speziellen Bildungseinrichtungen für Minderheiten, die Nutzung von Technologien, die Bereitstellung von Ressourcen für Mitarbeitergruppen und die Beschäftigung von dedizierten Beauftragten für Vielfalt und Gleichstellung.

Klicken Sie hier, um die vollständige Liste der Next Gen 100 von RippleMatch zu sehen.

