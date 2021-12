Es kann sich lohnen, alte Photovoltaik-Anlagen frühzeitig vor Ablauf des EEG-Förderzeitraums noch einmal gründlich zu überarbeiten. Dadurch steigen die Erträge in den letzten Betriebsjahren mit den noch hohen Fördersätzen und die Anlage ist gerüstet, um noch viele Jahre weiterzulaufen. Was es beim sogenannten Revamping zu beachten gibt und wann doch eine Neuinstallation ansteht, diskutieren wir in diesem pv magazine Podcast. Die 2,6 Megawatt-Photovoltaik-Anlage auf einem Reifenwerk in Homburg läuft noch gut. Trotzdem hat sich der Eigentümer kurz vor Ablauf des Förderzeitraums entschlossen, die ...

