SunMirror AG: Erweiterung des Teams zur Umsetzung der Wachstumsstrategie im Bereich kritischer Rohstoffe



10.12.2021 / 18:00

SunMirror AG: Erweiterung des Teams zur Umsetzung der Wachstumsstrategie im Bereich kritischer Rohstoffe

Zug, Schweiz: 10. Dezember 2021 - Die SunMirror AG ("SunMirror", "das Unternehmen"; Wiener Börse: ROR1; Frankfurter Börse: ROR; ISIN CH0396131929) freut sich, die Erweiterung erfahrener Führungskräfte zur Verstärkung des SunMirror-Teams bekanntzugeben.

Das Unternehmen hat Frau Flavia R. Sennhauser zum Chief Financial Officer ernannt. Herr Roger Hermann, der bisherige CFO der SunMirror AG, wird weiterhin als verantwortliche Führungskraft im Unternehmen tätig sein. Frau Sennhauser wird zur Wahl in den Verwaltungsrat, anlässlich der Generalversammlung 2021 am 17. Dezember 2021, vorgeschlagen.

Zur weiteren Stärkung des Führungsteams hat SunMirror die Herren Lord David Richards of Herstmonceux und Gavin Rezos als Berater des Verwaltungsrats ernannt. Zudem haben sich Lord Richards und Herr Rezos bereit erklärt, nach Abschluss der Transaktion, die in der Ankündigung vom 26. August 2021 im Einzelnen beschrieben wird, sich für die Wahl in den Verwaltungsrat aufstellen zu lassen. Es ist vorgesehen, dass SunMirror seinen Aktionären Lord Richards als Vorsitzenden des Verwaltungsrats und Herr Rezos als seinen Stellvertreter zur Wahl vorschlagen wird.

Als Finanzexpertin blickt Frau Sennhauser auf mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung in den Bereichen Bergbau, Rohstoffe, Infrastruktur und Energie zurück. Bei der Xetrov Group Ltd., einem Unternehmen, das in der Energiegewinnung aus Abfällen tätig ist, verantwortete sie als Chief Business Officer den Bereich Vertrieb und Investitionen/Projektentwicklung. Zuvor konzentrierte sie sich als verantwortliche Führungskraft u. a. bei der Credit Suisse AG und der Gazprombank AG auf Global Commodities Banking. Mit ihrem breit gefächerten Hintergrund in der Kombination Finanzen und Bergbau ist sie die perfekte Ergänzung des bereits starken Corporate Finance-Teams der SunMirror AG.

Lord Richards war früher Chief of the Defence Staff (CDS) des Vereinigten Königreichs und somit der militärische Befehlshaber der britischen Streitkräfte. Im Laufe seiner internationalen Karriere befehligte er das Kontingent des Vereinigten Königreichs in Osttimor, die gemeinsame Taskforce des Vereinigten Königreichs in Sierra Leone während des dortigen Bürgerkriegs und die schnelle Eingreiftruppe der NATO-Verbündeten während seiner Zeit als NATO-Kommandeur in Afghanistan. Als CDS war er militärischer Strategieberater des Premierministers und Mitglied des Nationalen Sicherheitsrats des Vereinigten Königreichs. Lord Richards ist international mit den Führungsetagen in Wirtschaft, Politik und Finanzen vernetzt. Seine Expertise in Konfliktbewältigung und -eindämmung und sein universales geopolitisches Verständnis werden für SunMirror von großem Vorteil sein.

Herr Gavin Rezos verfügt über einen grossen Erfahrungsschatz in Kapitalmarktthemen, internationalen Rohstofftransaktionen und Projektfinanzierungen. Als Direktor, Berater oder Bankfachmann überwachte er die Finanzierung und Entwicklung großer mineralischer Rohstoff- und Energieprojekte auf der ganzen Welt, vom Jacinth-Ambrosia-Zirkonprojekt von Iluka Resources über die Ilmenit Projekte im Murray-Basin und in Cataby, Australien, der La Coipa-Goldmine in Chile bis hin zu einem Gasverteilungsprojekt in Argentinien, sowie zu Batteriemetallprojekten in Skandinavien. Bei HSBC war er zunächst als Leiter Legal and Compliance, Australasien, und anschließend als Regional Head, Legal and Compliance, Südasien, Zentralasien und Nahost tätig, bevor er zum Director Investment Banking, Nahost, ernannt wurde. Als Vorstand und Vorsitzender von Kapitalgesellschaften, die an der NASDAQ, der australischen ASX und der Frankfurter Wertpapierbörse notiert sind, ist Herr Gavin Rezos bestens mit Führungsaufgaben in gelisteten Unternehmen vertraut. Er verfügt über einen überzeugenden Hintergrund in den Bereichen Projektfinanzierung, Kapitalmarkt, Corporate Governance, Nachhaltigkeit und Umweltfragen.

Zur Unterstützung des Verwaltungsrats plant SunMirror darüber hinaus die Einrichtung eines Beirats. Es ist vorgesehen, dass Simon Clarke zu seinen Mitgliedern gehören wird. Simon Clarke kam als Senior Advisor in beratender Funktion zu SunMirror und ist aktuell als International Counsel bei der australischen Minderoo Foundation tätig. Von 2009 bis 2019 arbeitete er als Senior Partner in der Kanzlei Allen & Overy. Zusätzlich ist vorgesehen, dass ein Vertreter der Opus Capital Switzerland AG im Beirat vertreten sein wird. Bei der Opus Capital handelt es sich um einen führenden Finanzdienstleister der Schweiz, der sich darauf konzentriert, wachstumsstarke Unternehmen mit großem Potenzial an den Markt zu bringen. Die Geschäftstätigkeit des Unternehmens liegt primär in der M&A-Beratung und im Underwriting für Mid-Caps.

Mit diesen personellen Neuerungen schafft die SunMirror AG eine solide Grundlage für die kommende Entwicklungsphase und ist überzeugt, für ihr Wachstum bei kritischen Rohstoffen im Bereich regenerative Energien gut gerüstet zu sein.

Über die SunMirror AG

Die SunMirror-Gruppe investiert in strategische Explorationsprojekte mit einem Schwerpunkt auf grünen Batteriemetallen wie Kobalt, Lithium und Nickel sowie Eisenerz- und Goldvorkommen in entwickelten Märkten. Ziel ist es, zu einem späteren Zeitpunkt entweder Metalle selbst abzubauen oder diese Projekte an strategische Käufer zu veräußern. Dabei unterscheidet sich SunMirror von anderen Marktteilnehmern durch einen Mine-to-Market-Nachhaltigkeitsansatz über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg und wird so zum Urheber einer Best Practice im Bergbausektor.

Die Aktien des Unternehmens (ISIN CH0396131929) sind an der Wiener Börse (Ticker: ROR1) sowie an der Frankfurter Wertpapierbörse (Ticker: ROR) notiert und werden auch auf Xetra gehandelt. Weitere Informationen finden Sie unter: www.sunmirror.com.

Kontakt

SunMirror AG

Steinhauserstrasse 74

6300 Zug

Switzerland

Tel: +41 (0) 43 505 1400

Email: info@sunmirror.com

