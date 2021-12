Frankfurter Rundschau Meinung (ots) -



Dass Omikron als dominierende Variante Delta ablösen wird, gilt daher als gesetzt. Diskutiert wird lediglich, ob das schon vor Weihnachten so sein wird oder erst im Januar. Spätestens dann werden sich all jene, die politische Entscheidungen zu treffen haben, mit einer völlig neuen Dynamik konfrontiert sehen. Wer dann Fragen in Runden vertragen will, die 14 Tage später zusammenkommen, muss in dieser Zeit mit einer 32-fachen Steigerung der Infektionszahlen rechnen. Auf den Corona-Krisenstab der Bundesregierung mit Bundeswehr-General Carsten Breuer an der Spitze kommt eine ungeahnte Herausforderung zu. Das Ausbreitungstempo ist die eine Sache. Die entscheidende Frage bleibt aber, wie krank Omikron macht. Darüber lässt sich nach so kurzer Zeit wenig Belastbares sagen.



