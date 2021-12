Halle/MZ (ots) -



Die Richterin Ursula Mertens wird den im Januar beginnenden Terrorprozess gegen die IS-Rückkehrerin Leonora M. in Halle leiten. Das bestätigte das Oberlandesgericht in Naumburg der in Halle erscheinenden Mitteldeutschen Zeitung (Samstagsausgabe). Mertens hatte als Vorsitzende Richterin des Staatsschutzsenats bereits das Terrorverfahren gegen den Halle-Attentäter Stephan B. in Magdeburg geleitet. Der Senat um die 58-Jährige hatte den damals 28-jährigen Rechtsterroristen in einem international beachteten Prozess zu lebenslanger Haft und anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt.



Das Verfahren gegen die IS-Rückkehrerin Leonora M. aus Sangerhausen wird ebenfalls bundesweit beobachtet. 2015 war die damals 15-Jährige ins Herrschaftsgebiet des Islamischen Staates gereist, um sich der Terrorgruppe anzuschließen. In Syrien soll sie laut Bundesanwaltschaft einen deutschen IS-Kämpfer aus Zeitz geheiratet haben. Die Ermittler werfen M. in der Anklage unter anderem Beteiligung an einer Terrorvereinigung, Beihilfe zu einem Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Verstöße gegen Waffenrecht vor. Leonora M. war kurz vor Weihnachten 2020 in einer Geheimaktion nach Deutschland ausgeflogen worden. Der Prozess gegen beginnt am 25. Januar in Halle.



