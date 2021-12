DJ LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIENMÄRKTE (18:26 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 4.199,16 -0,22% +18,20% Stoxx50 3.721,34 -0,02% +19,72% DAX 15.623,31 -0,10% +13,88% FTSE 7.297,62 -0,32% +13,32% CAC 6.991,68 -0,24% +25,94% DJIA 35.830,97 +0,21% +17,07% S&P-500 4.693,00 +0,55% +24,94% Nasdaq-Comp. 15.571,03 +0,35% +20,82% Nasdaq-100 16.256,58 +0,66% +26,13% Nikkei-225 28.437,77 -1,00% +3,62% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 174,13 -1

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 71,29 70,94 +0,5% 0,35 +50,1% Brent/ICE 74,69 74,42 +0,4% 0,27 +46,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.784,48 1.775,44 +0,5% +9,04 -6,0% Silber (Spot) 22,17 21,94 +1,0% +0,23 -16,0% Platin (Spot) 942,51 939,79 +0,3% +2,72 -12,0% Kupfer-Future 4,31 4,33 -0,5% -0,02 +22,4%

Für die Ölpreise geht es leicht nach oben. Die Blicke sind auf die Atomgespräche mit dem Iran gerichtet, da die USA mit weiteren Sanktionen gegen iranische Ölexporte gedroht haben. Es werde kurzfristig nicht mit einer Einigung gerechnet, womit auch kein weiteres iranisches Öl an den Markt kommen dürfte. Für den Goldpreis geht es nach den etwas höher als erwarteten Inflationsdaten nach oben. Zwar schätzen die Anleger das Edelmetall als Schutz vor steigender Inflation, doch würden die jüngsten Kursgewinne nach den Daten durch die Erwartung etwas abgeschwächt, dass die US-Notenbank mit einer strafferen Geldpolitik reagieren wird, so Analysten.

FINANZMARKT USA

Etwas fester - Die mit Spannung erwarteten US-Verbraucherpreisdaten für November sorgten für etwas Erleichterung. Die Jahresteuerung erreichte zwar mit 6,8 Prozent ein 39-Jahreshoch, lag aber nur minimal über der Prognose von 6,7 Prozent. Am Markt hatte es im Vorfeld Befürchtungen um einen noch stärkeren Anstieg gegeben. Gleichwohl könnten die Daten den Druck auf die US-Notenbank weiter erhöhen. "Wenn es noch eines Arguments bedurft hatte, um die US-Notenbank von der Notwendigkeit eines zügigeren Ausstiegs aus der ultra-lockeren Geldpolitik zu überzeugen, dann wurde dieses durch die Inflationsdaten geliefert", so LBBW-Analyst Elmar Völker, der eine noch straffere Geldpolitik erwartet. Keinen Einfluss haben die Daten zur US-Verbraucherstimmung. Diese hat sich im Dezember stärker als erwartet aufgehellt. Bei den Einzelwerten stehen Oracle im Fokus. Sie machen einen Satz um 15,7 Prozent nach oben. Der Softwarekonzern schrieb in seinem zweiten Geschäftsquartal zwar Verluste, übertraf aber die Markterwartungen. Außerdem will Oracle für 10 Milliarden Dollar Aktien zurückkaufen. Auch der Chiphersteller Broadcom plant den Rückkauf von Aktien im Wert von bis zu 10 Milliarden Dollar. Der Kurs gewinnt 8,0 Prozent.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

Es stehen keine wichtigen Daten zur Veröffentlichung an.

FINANZMÄRKTE EUROPA

Etwas leichter - Keine großen Akzente setzten die mit Spannung erwarteten US-Inflationsdaten. Die Preise stiegen im November um 6,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr, der höchste Stand seit 39 Jahren. Die Prognose lag bei plus 6,7 Prozent. Im Kern haben sich die Preise wie erwartet entwickelt. Einige Anleger dürften einen deutlich stärkeren Preisanstieg befürchtet haben, insbesondere da in den vergangenen Monaten die Prognosen häufig kräftig überschritten worden waren. Der DAX setzte sich am Freitag für einen Tag aus 41 Mitgliedern zusammen. Hintergrund war die Abspaltung der Lkw-Sparte von Daimler. Die Daimler-Truck-Aktie startete am Morgen mit einem Kurs von 28,00 Euro, womit die Lkw-Tochter von Daimler zunächst auf eine Marktkapitalisierung von 23 Milliarden Euro kam, was eher am unteren Rand der Erwartungen lag. Zum Börsenschluss lag der Kurs bei 29,78 Euro. Die Daimler-Aktie gab derweil um 13,8 Prozent auf 74,25 Euro nach. Damit schloss die Daimler-Aktie bereinigt im Plus. Daimler-Aktionäre erhalten im Zuge der Abspaltung für je zwei Daimler-Aktien eine Aktie der Lkw-Tochter zusätzlich. Daimler hält nun noch 35 Prozent an Daimler Truck. Die Abspaltung könnte helfen, den bislang angesetzten Konglomeratsabschlag aufzulösen, hofft man am Markt und bei Daimler. Bayer legten um 1,8 Prozent zu. Positiv wirkte ein US-Erfolg um das Endlosthema Glyphosat. Laut Mitteilung des Konzerns hat ein Geschworenengericht in Kalifornien entschieden, dass das Unkrautvernichtungsmittel Roundup nicht die Ursache für die Krebserkrankung einer Frau war. Das starke Cloud-Wachstum bei Oracle ist auch für SAP ein gutes Zeichen. Laut Stifel stiegen die Lizenz- und On-Premise-Einnahmen im zweiten Quartal um 16 Prozent gegenüber dem Vorjahr und lagen damit 15 Prozent über den Erwartungen. SAP gewannen 0,8 Prozent. Für Enttäuschung sorgten Geschäftszahlen und Ausblick von Carl Zeiss Meditec (-1,5%). Ein Kursdebakel erlebten Global Fashion Group, der Kurs brach um 23,2 Prozent ein. Die E-Commerce-Plattform hat ihren Ausblick für das laufende Jahr gesenkt.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 10:23 Do,17:07 % YTD EUR/USD 1,1313 +0,2% 1,1285 1,1285 -7,4% EUR/JPY 128,21 +0,1% 128,23 128,02 +1,7% EUR/CHF 1,0418 -0,2% 1,0427 1,0445 -3,6% EUR/GBP 0,8528 -0,2% 0,8548 0,8549 -4,5% USD/JPY 113,33 -0,1% 113,64 113,45 +9,7% GBP/USD 1,3266 +0,3% 1,3202 1,3200 -2,9% USD/CNH (Offshore) 6,3748 -0,1% 6,3733 6,3790 -2,0% Bitcoin BTC/USD 47.434,09 -1,0% 48.142,24 48.478,62 +63,3%

Für den Dollar geht es nach unten, nachdem er im Vorfeld der Inflationsdaten noch deutlicher gestiegen war, offenkundig mit Spekulationen über eine Abweichung der Inflation nach oben. Die Daten dürften allerdings nichts daran ändern, dass die US-Notenbank die Geldpolitik rascher straffen wird, heißt es.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Leichter - Die Lage um die Omikron-Variante des Corona-Virus bleibt von widersprüchlichen Meldungen geprägt, weshalb die Investoren zumal auch vor dem Wochenende vorsichtig agierten. Der Verkaufsdruck blieb aber verhalten. Auf Chinas Börsen lasteten die Nachrichten um die verschuldeten Immobilienkonzerne Evergrande und Kaisa auf der Stimmung. Nachdem beide Unternehmen Dollarzahlungen nicht bedienen konnten, hat die Ratingagentur Fitch sie als teilweise zahlungsunfähig eingestuft. Nomura ist der Ansicht, dass das Schlimmste für die Immobilienbranche noch bevorsteht. Es werde in den kommenden Quartalen zu noch größerem Rückzahlungsdruck kommen. Die fälligen Zahlungen summierten sich im ersten Quartal 2022 auf 19,8 Milliarden Dollar nach "nur" 10,2 Milliarden im vierten Quartal 2021. China Evergrande verloren 2,2 Prozent, Kaisa waren weiter vom Handel ausgesetzt. In Tokio hielten sich Finanzwerte mit der Erwartung besser, dass die US-Notenbank rascher ihre Geldpolitik straffen könnte. In Seoul verloren Posco 4,6 Prozent, nachdem das Board über die Ausgliederung des Stahlgeschäfts entschieden hat, Posco mithin eine Holdinggesellschaft wird.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR

ANGLO AMERICAN

hat seine Produktionsprognose für Platingruppenmetalle, Eisenerz, metallurgische Kohle und Nickel nach unten korrigiert. Im Rahmen einer Präsentation für Investoren legte der Bergbaukonzern detaillierte Prognosen für 2021 bis 2024 vor. Legt man die Mittelwerte der angegebenen Prognosespannen zugrunde, so dürfte die Produktion von Platingruppenmetallen bis mindestens 2024 bei 4,3 Millionen Unzen pro Jahr stabil verharren.

LVMH

kauft den italienischen Brillenhersteller Marcolin aus dem Brillen-Joint-Venture Thelios heraus. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE teilte mit, sie werde den 49-prozentigen Anteil der Marcolin SpA an Thelios übernehmen und die Tochter vollständig integrieren.

SIGNA

Der im Juni in die Wege geleitete US-Börsengang der Sporthandels-Plattform Signa Sports (SSU) über die Fusion mit einer börsennotierten Zweckgesellschaft (Spac) steht vor dem Abschluss. Sie wird am Dienstag (14. Dezember) wirksam, sofern das Aktionariat des aufnehmenden US-Spac Yucaipa Acquisition Corp dem Zusammenschluss am Tag zuvor auf einer außerordentlichen Hauptversammlung zustimmt.

FINNLAND / LOCKHEED MARTIN

wird den US-Kampfjet F-35A für seine Streitkräfte bestellen. In einem Vertrag mit einem Volumen von rund 8,4 Milliarden Euro wird der Kauf von 64 dieser Kampfflugzeuge des US-Herstellers Lockheed Martin vereinbart. Es ist der wichtigste Rüstungsvertrag in der Geschichte Finnlands.

SHELL

Der Ölkonzern kann die Vereinfachung der Aktienstruktur und den Umzug der Konzernzentrale nach London durchziehen. Wie die Royal Dutch Shell plc mitteilte, haben die Aktionäre das Vorhaben mit 99,77 Prozent Zustimmung abgesegnet.

TESLA

Elon Musk hat auf Twitter seinen Rücktritt als Chef des US-Elektroautobauers angedeutet. "Denke darüber nach, meine Jobs zu kündigen und Vollzeit-Influencer zu werden. Was meint ihr?", schrieb Musk in einem offenbar scherzhaft gemeinten Tweet. Nur wenige Stunden zuvor hatte Musk hunderttausende Aktien seines Unternehmens verkauft.

