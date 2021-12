DGAP Mitteilung über Geschäfte mit nahestehenden Personen: United Internet AG / Veröffentlichung gemäß § 111c AktG

United Internet AG: Veröffentlichung gemäß § 111c AktG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung



10.12.2021 / 20:00

Veröffentlichung einer Mitteilung über Geschäfte mit nahestehenden Personen übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



United Internet-Tochter 1&1 Versatel Deutschland GmbH vertieft Zusammenarbeit mit 1&1 Mobilfunk GmbH (vormals Drillisch Netz AG) beim Aufbau des europaweit ersten vollständig virtualisierten Mobilfunknetzes auf Basis der neuen OpenRAN-Technologie



Montabaur, 10. Dezember 2021. Am 9. Dezember 2021 hat die 1&1 Versatel Deutschland GmbH ("1&1 Versatel") mit der 1&1 Mobilfunk GmbH einen Intercompany-Vertrag über die Zusammenarbeit beim Aufbau und Betrieb des vollständig virtualisierten Mobilfunknetzes von 1&1 auf Basis der neuen OpenRAN-Technologie abgeschlossen. Der Vertrag sieht unter anderem vor, dass 1&1 Versatel das Zugangsnetz (insbesondere Glasfaserleitungen) sowie Rechenzentren und die entsprechende Rechenzentrumsinfrastruktur für den Aufbau und Betrieb des Mobilfunknetzes zur Verfügung stellt. Weitere im Zusammenhang mit dem Aufbau und Betrieb des neuen Mobilfunknetzes von 1&1 Versatel zu erbringende Leistungen werden Gegenstand separater Vereinbarungen sein. Der Vertrag hat eine initiale Laufzeit bis Ende 2050 und kann unter bestimmten Bedingungen vorzeitig aus wichtigem Grund gekündigt werden, insbesondere dann, wenn die 1&1 Mobilfunk GmbH nicht (mehr) Inhaberin der für den Betrieb des Mobilfunknetzes notwendigen Mobilfunkfrequenzen ist. Für die von 1&1 Versatel gegenüber der 1&1 Mobilfunk GmbH zu erbringenden Leistungen und Gewerke sind marktübliche Preise zu zahlen, die anhand eines umfassenden Benchmarkings mit Unterstützung externer Berater verifiziert worden sind. Die Preise sind Gegenstand von marktüblichen Preisanpassungsmechanismen. Das wirtschaftliche Gesamtvolumen des Vertrags hängt insbesondere vom Ausbaugrad des Mobilfunknetzes und der damit zusammenhängenden Abnahmemenge ab. Es wird erwartet, dass sich die von der 1&1 Mobilfunk GmbH an 1&1 Versatel unter dem Vertrag zu erbringenden Zahlungen im Rahmen einer ersten Ausbaustufe von Rechenzentren und entsprechender Rechenzentrumsinfrastruktur sowie des Zugangsnetzes bis Ende 2025 auf ca. 170 Mio. EUR belaufen werden. Für die darauffolgenden Jahre bis 2040 werden im selbigen Kontext weiterhin jährlich durchschnittliche, an die 1&1 Versatel zu erbringende, Zahlungen in Höhe von ca. 100 Mio. EUR erwartet. Die United Internet AG ist mittelbar mit 100% an der 1&1 Versatel beteiligt. Die 1&1 Mobilfunk GmbH ist eine mittelbare hundertprozentige Tochtergesellschaft der 1&1 AG, deren Aktien zu rund 78,32% von der United Internet AG gehalten werden. Montabaur, 10. Dezember 2021 United Internet AG

Der Vorstand Weitere Informationen:

Über United Internet

Die United Internet AG ist mit über 26 Mio. kostenpflichtigen Kundenverträgen und rund 39 Mio. werbefinanzierten Free-Accounts ein führender europäischer Internet-Spezialist. Kern von United Internet ist eine leistungsfähige "Internet-Fabrik" mit über 10.000 Mitarbeitern, ca. 3.000 davon in Produkt-Management, Entwicklung und Rechenzentren. Neben einer hohen Vertriebskraft über etablierte Marken wie 1&1, GMX, WEB.DE, IONOS, STRATO, 1&1 Versatel sowie die Marken von Drillisch Online steht United Internet für herausragende Operational Excellence bei weltweit über 66 Mio. Kunden-Accounts. Ansprechpartner

United Internet AG

Phone +49 2602 96-1616

presse@united-internet.de

10.12.2021 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de