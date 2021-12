Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - Le 10 décembre/December 2021) The common shares of UniDoc Health Corp. have been approved for listing on the CSE.

Listing and disclosure documents will be available at www.thecse.com on the trading date.

UniDoc Health Corp. is a virtual health/telemedicine solutions company. The Company's primary offering will be the Virtual Care Solutions Model, a proprietary, customizable, and comprehensive telehealth solution that integrates a range of physical products, web-based services and analytical tools, along with access to the Company's developing network of Healthcare Providers, pharmacies, and hospitals.

_________________________________

Les actions ordinaires d'UniDoc Health Corp. ont été approuvées pour inscription au CSE.

Les documents de cotation et d'information seront disponibles sur www.thecse.com à la date de négociation.

UniDoc Health Corp. est une société de solutions virtuelles de santé/télémédecine. L'offre principale de la société sera le modèle de solutions de soins virtuels, une solution de télésanté exclusive, personnalisable et complète qui intègre une gamme de produits physiques, de services Web et d'outils analytiques, ainsi qu'un accès au réseau en développement de fournisseurs de soins de santé, de pharmacies , et les hôpitaux.

Issuer/Émetteur: UniDoc Health Corp. Security Type/Titre: Common Shares/Actions ordinaires Symbol(s)/Symbole(s): UDOC Number of securities issued and outstanding/ Titres émis et en circulation: 9 952 100 Number of Securities reserved for issuance/ Titres réservés pour émission: 32 471 257 CSE Sector/Catégorie: Technology/Technologie CUSIP: 90468F 10 2 ISIN: CA 90468F 10 2 7 Boardlot/Quotité: 100 Trading Currency/Monnaie de négociation: CDN$/$CDN Trading Date/Date de negociation: Le 13 décembre/December 2021 Other Exchanges/Autres marches: N/A Fiscal Year end /Clôture de l'exercice financier: le 31 mars/March Transfer Agent/Agent des transferts: Odyssey Trust Company

The Exchange is accepting Market Maker applications for UDOC. Please email: Trading@theCSE.com

If you have any questions or require further information please contact Listings at (416) 367-7340 or E-mail: Listings@thecse.com

Pour toute question, pour obtenir de l'information supplémentaire veuillez communiquer avec le service des inscriptions au 416 367-7340 ou par courriel à l'adresse: Listings@thecse.com