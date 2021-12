Die deutschen Aktien sind etwas leichter ins Wochenende gegangen. Bei den Einzelwerten gab die Aktie von Biontech stärker und die von Novavax etwas weniger nach. Positiv wirkte sich bei der Aktie von Bayer ein neues Urteil in den USA aus. Hier steht in der kommenden Woche ein wegweisendes Urteil des Supreme Court an. Noch nicht ausreichend Kraft für die Bodenbildung hat offensichtlich derzeit die Aktie von Morphosys, die deutlich schwächer notiert.Die deutschen Aktien sind etwas leichter ins Wochenende gegangen. Zu Handelsschluss lag der DAX mit 16 Zählern im ...

