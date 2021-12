DJ United-Intenet-Chef prüft Kaufangebote für Aktienpakete

FRANKFURT (Dow Jones)--Der United-Internet-Chef Ralph Dommermuth, der den Telekom-Konzern mehrheitlich übernehmen will, hat verschiedene Angebote zum außerbörslichen Kauf von Aktienpaketen an United Internet erhalten. Darüber informierte der CEO die Gesellschaft am Freitag, wie die United Internet AG mitteilte. Die Prüfung und Verhandlung der Angebote werde einige Tage dauern. Angaben zu den Kaufinteressenten machte das Unternehmen mit Sitz in Montabaur nicht.

Dommermuth hatte am 4. November angekündigt, seinen Anteil an United Internet von derzeit 42 Prozent auf 51 Prozent aufstocken zu wollen, um seine Stellung als Ankeraktionär auszubauen. Dazu wollte er im Dezember ein freiwilliges Erwerbsangebot für 17 Millionen Aktien der United Internet AG zu einem Stückpreis von 35 Euro abgeben.

Sollte es nun aber zum Abschluss des Erwerbs eines oder mehrerer Aktienpakete kommen, erwäge Dommermuth, den Umfang seines Aufstockungsangebots entsprechend zu reduzieren oder auch ganz davon abzusehen, teilte das Unternehmen weiter mit. Falls Dommermuth den Aktionären ein Angebot mache - sei es im ursprünglich kommunizierten oder einem geringeren Umfang - dann voraussichtlich in der ersten Januarhälfte kommenden Jahres. Eine Entscheidung darüber sei noch nicht getroffen worden hänge unter anderem von der Finanzierung, dem Ausgang der Prüfung und der Verhandlung der Angebote sowie der weiteren Entwicklung des Kapitalmarktes ab.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/sha/ros

(END) Dow Jones Newswires

December 10, 2021 13:59 ET (18:59 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.