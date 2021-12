Breaking News! In Rekordzeit total ausverkauft!

Anzeige / Werbung

Der Einblick, den das Unternehmen in die zu erwartenden Absätze und die Akzeptanz von Kunden und Endverbrauchern gewährt, kreiert ein unübersehbares Signal für den Aktienmarkt, das ein erhöhtes Handelsvolumen und möglicherweise sogar ein neues 3-Monate-Hoch zur Folge haben sollte.

Erst vor wenigen Tagen hat YUMY BEAR GOODS INC. (WKN: A3CRG9) besonders wichtige Geschäftsabschlüsse mit zwei Einzelhandelsketten bekannt gegeben, die es ermöglichen die zuckerreduzierten Gummibären, die nebenbei noch frei von Gelatine, Soja, Gluten, Nüssen, Milchprodukten, Eiern, Zuckeralkoholen, künstlichen Süßstoffen und gentechnisch veränderten Organismen sind, in einem Filialnetz von bis zu 940 Geschäfte in die Regale zu bringen. Aber die Pläne von CEO Erica Williamson sind noch weitaus größer, denn sie möchte im Jahr 2022 eine Großoffensive im Einzelhandel starten:

In den letzten Monaten haben wir einige der führenden Einzelhändler angesprochen und wurden mit offenen Armen empfangen. Wenn wir unsere Expansion so fortsetzen können, denke ich, dass wir im kommenden Jahr bei fast allen großen Einzelhändlern vertreten sein werden. YUMY BEAR GOODS INC. (WKN: A3CRG9 )-CEO und Gründerin Erica Williams.

Die Chancen, dass Frau Williams Pläne gelingen, stehen gut, speziell, wenn man den Inhalt der nun veröffentlichten Meldung dazu als Bezug hernimmt. Noch bevor man mit der Belieferung der bis zu 940 Shops beginnen konnte, kann man jetzt Folgendes vermelden:

YUMY BEAR GOODS ANNOUNCES SELL OUT OF POPULAR LOW SUGAR GUMMIES - PEACH AND STRAWBERRY KIWI

YUMY BEAR GOODS INC. (WKN: A3CRG9) gibt bekannt, dass seine beliebten Pfirsich- und Erdbeer-Kiwi-Aromen vorübergehend ausverkauft sind. Das Unternehmen hat in letzter Zeit eine Flut von Bestellungen von großen Ketten im ganzen Land erhalten, was zu einem vorübergehenden Ausverkauf seiner beliebten Pfirsich- und Erdbeer-Kiwi-Aromen geführt hat. Die aktive Verknappung im Bestand des Unternehmens beträgt schätzungsweise 230.000 Einheiten.

Als wir Yumy Bear gegründet haben, wussten wir, dass unsere Produkte eine große Nachfrage haben würden, aber in Wirklichkeit hat dieser unsere Erwartungen bei weitem übertroffen. Anfang des Jahres haben wir unsere Produktionskapazitäten in Erwartung der steigenden Nachfrage, mit der wir derzeit überfordert sind, erweitert. Wir sprechen jedoch derzeit mit alternativen Anbietern, um der Nachfrage von Verbrauchern/Einzelhändlern gerecht zu werden, und erwarten auch sehr schnell eine Lösung! YUMY BEAR GOODS INC. (WKN: A3CRG9 )-CEO und Gründerin Erica Williams.

News-Fazit:

Was gibt es für einen Anleger besseres, als zu erfahren, dass die Produkte schon kurz nachdem diese in den Geschäften zum Verkauf bereitstanden, auch schon wieder ausverkauft sind. Das geniale bei diesem Produkt ist, dass es sich überall verkaufen lässt. Im Feinkostladen, aber auch an der Tanke, Im Reformhaus oder auch bei Aldi, aber auch im Hipster-Shop oder in der Kneipe an der Ecke. Cassidy McCord, Director von YUMY BEAR GOODS INC. (WKN: A3CRG9) meint:

Einzelhändler stimmen schnell Produkteinführungen und Pilotprogrammen in ihren Geschäften zu, bei denen wir sehen, dass unser Wachstum im letzten Zeitraum alle Erwartungen übertroffen hat. Die "Wieder-Käufe" von Verbrauchern liegen über dem Industriestandard, was ein deutlicher Beweis dafür ist, dass die Kunden unser Produkt genießen.

Ein neues Produkt einzuführen ist oft nicht einfach. Es muss visuell so auffällig sein und sich von der Masse abheben, sodass Kunden versucht sind, das Produkt erst einmal auszuprobieren. - Danach liegt es beim Kunden, ob er noch einmal zur Marke greift oder nicht. Dies scheint bei YUMY BEAR GOODS INC. (WKN: A3CRG9) gut zu funktionieren, wenn man sich an den Aussagen des Managements orientiert.

Mit dieser News gibt das Unternehmen den Anlegern zum ersten Mal den Hinweis, dass sich die Produkte wohl weitaus besser verkaufen als bislang vermutet oder erwartet. Dieses Signal werden die Anleger verstehen. Das Ziel, den Erfolg von SmartSweets (Übernahme 400 Mio. CAD) zu replizieren oder sogar zu übertreffen, wird immer plausibler.

Ich denke, dass diese Meldung die Power hat, dass der Kurs von YUMY BEAR GOODS INC. (WKN: A3CRG9) ein neues 3-Monate-Hoch finden wird (4,08 CAD = 2,85 EUR). Meinung Autor

Meilensteine von der letzten Wochen:

Prime News: YUMY BEAR ROLLS OUT INTO NATIONAL PHARMACY RETAILER WITH OVER 800 LOCATIONS NATIONWIDE

YUMY BEAR GOODS INC. (WKN: A3CRG9) gibt eine Erstbestellung für seine "Better for You"-Bären von einer der größten Apothekenketten Kanadas bekannt, die über 800 Geschäfte im ganzen Land betreibt. Das dies mit einer vollkommen neuen Marke überhaupt möglich ist, ist bewundernswert. Die Nachfrage dürfte die kühnsten Hoffnungen übersteigen. Weitere wichtige News

Verdopplung der Produktionskapazität: Yumy Bear Goods Announces Successful Increase in Production Capacity to Keep Up with Demand

Vertrag mit Star Marketing: Yumy Bear Announces New Distribution Partnership with Star Marketing

Erster Kauf durch Purity Life: Yumy Bear Goods Receives Initial Purchase Order from Purity Life Health Products LP

Launch in den Choices Markets: Yumy Bear Goods Expands Retail Launch to Choices Market a Subsidiary of One of Canada's Largest Grocery Conglomerates

Platzierung in London Drugs: Yumy Bear Goods Receives Order from Premier Pharmacy London Drugs

Platzierung in Pure Integrative Pharmacy: YUMY BEAR GOODS FURTHER EXPEANDS ITS RETAIL PRESENCE AND RECEIVES ORDER FROM PREMIER PHARMACY PURE INTEGRATIVE PHARMACY

Platzierung bei Popeys: YUMY BEAR GOODS INC. RECEIVES ORDER FROM CANADA'S LARGEST SUPPLEMENT CHAIN POPEYES SUPPLEMENTS

YUMY BEAR GOODS INC.

WKN: A3CRG9 , CSE: YUMY

YUMY BEAR GOODS INC. (WKN: A3CRG9) ist ein in Vancouver (Kanada) ansässiges und von Frauen geführtes Süßwarenunternehmen. Beim nachhaltig orientierten Food-Tech-Unternehmen dreht sich alles um die Gesundheit, die Tiere und den Planeten. Kreiert wurde eine Reihe von "Gummibären", die wenig Zucker enthalten und zu 100% pflanzlich sind und in den Geschmacksrichtungen Erdbeer-Kiwi, Pfirsich und saure Wassermelone angeboten werden.

Die Vorteile der Yumy Bear - Produkte:

Besonders niedriger Zuckergehalt (nur 1,5 g pro Beutel);

natürlich gesüßt und gefärbt;

pflanzliche Inhaltsstoffe (keine tierische Gelatine, vegan);

natürlich gesüßt - keine künstlichen Süßstoffe - keine Zuckeralkohole;

glutenfrei, gelatinefrei und allergenfrei - keine Nüsse, Erdnüsse, Weizen, Sojabohnen, Milch, Eier;

21 Gramm Ballaststoffe;

jede verkaufte Packung trägt zur Unterstützung lokaler Gemeinschaftsinitiativen, Wohltätigkeitsorganisationen und Tierrettungszentren bei.

Derzeit ist man mit den offenbar weitaus gesünderen Gummibären in 163 Geschäften im Regal. Die Breite ist aber enorm, denn es werden Verkaufsstellen bedient, die beim Fitnessstudio anfangen und in einer Snackbude enden. Speziell im Großraum Vancouver, wo das Unternehmen gegründet wurde, hat man bereits große Popularität erreicht und man kann die Bären beinahe an jeder Ecke kaufen!

Produktionskapazität verdoppelt

Erst vor wenigen Wochen gab YUMY BEAR GOODS INC. (WKN: A3CRG9) bekannt, dass man aufgrund des sich abzeichnenden Verkaufserfolgs die Produktionskapazität auf eine Million Bären pro Monat verdoppelt hat: YUMY BEAR GOODS ANNOUNCES SUCCESSFUL INCREASE IN PRODUCTION CAPACITY TO KEEP UP WITH DEMAND

In der letzten Zeit haben wir eine beträchtliche Anzahl von Anfragen von großen Einzelhändlern und großen Vertriebspartnern erhalten, die mit Yumy Bear zusammenarbeiten möchten. Unser Ziel wird es sein, mit all diesen Parteien Verträge und Regalflächen zu sichern. Jean-Paul Eleizegui, Nationaler Verkaufsdirektor von YUMY BEAR GOODS INC. (WKN: A3CRG9 )

Die Formel zum Erfolg - 4 + 50 = 360

Als Leser dürften Sie sich an dieser Stelle fragen: "Warum in aller Welt soll ich in eine Gummibären-Firma investieren?" Diese Frage beantwortet sich durch den folgenden Artikel selbst: