Eine Auswahl der Redaktion von boersenradio.at und boerse-social.com: Trotz Rekordgewinnen: Dax-Konzerne horten viel Geld - und sitzen in der LiquiditätsfalleHandelsblatt Today vom 11.12.2021 Deutsche Unternehmen horten in der Pandemie fast 700 Milliarden Euro - die durch Strafzinsen und Inflation entwertet werden. Was das für Anleger bedeutet. Noch nie haben die Dax-Unternehmen so viel Gewinn gemacht wie in diesem Jahr. In den ersten neun Monaten haben die Konzerne insgesamt 90 Milliarden Euro erwirtschaftet - und das trotz etlicher Hürden. Weder der Lockdown zu Beginn des Jahres noch der Chipmangel oder die Inflation konnten die Unternehmen aufhalten. Aber: Anstatt die erwirtschafteten Gewinne zu investieren, horten die Firmen ihr Geld in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...