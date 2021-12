Aus dem Equity Weekly der Erste Group: Der ATX hievte sich diese Woche mit +3,2% über die 3.800-Punkte-Marke zurück. Meldungen, die der Omikron-Variante etwas den Schrecken nahmen, ließen Anleger hoffen, dass die wirtschaftlichen Auswirkungen glimpflicher als erwartet ausfallen könnten. Davon profitierten Titel aus der Reisebranche am stärksten. Mit einem neuen Großauftrag von Delta Airlines führte DO&CO die ATX-Performance Liste an. Steigende Strompreise spielten den Versorgern in die Karten. Zumtobel schloss mit seinen Halbjahresergebnissen die Berichtssaison in Österreich ab. Wie erwartet dämpften höhere Inputkosten die Profitabilität im 2. Quartal, der Ausblick für 2021/22 bleibt jedoch aufrecht. Spannendstes Thema diese Woche war sicher das nächste Kapitel in der ...

