Aus dem Equity Weekly der Erste Group: In der letzten Woche stieg der globale Aktienmarktindex in EUR um +2,1%. Der S&P 500 legte in EUR um +2,1% zu, der Stoxx 600 notierte um +2,5% höher. Der Nikkei 225 erzielte eine Outperformance gegenüber dem globalen Aktienmarkt. Er stieg in EUR um +3,3%. Der globale Schwellenländerindex befestigte sich in EUR um +1,1%. In den USA sind Aktienrückkäufe der Unternehmen ein wichtiger Aspekt der Gesamt-Nachfrage nach Aktien. Die Aktien-Rückkäufe verbesserndie wichtigsten Kennzahlen pro Aktie (wie z.B. das KGV oder das Kurs/Buchwert etc.). Wenn beispielsweise der Gewinn/Aktie ansteigt, sinkt dadurch auch gleichzeitig die Bewertungskennzahl KGV. Die Unternehmen können damit die Wachstumsraten der Gewinne/Aktie etc. anheben. Das Volumen der ...

