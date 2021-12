Achtung auf TAAT Global: CEO Coscarella leakt Info auf LinkedIn

Anzeige / Werbung

"2.800 Shops, in denen TAAT schon verkauft werden". - Ich denke, dass dies eine News wäre, die den Kurs von TAAT Global Alternatives Inc.* (WKN: A3CNZW) explodieren lassen würde.

Für mich wäre diese Anzahl nicht überraschend, aber für den Markt vermutlich schon. Der Überraschungsmoment sollte also seine Wirkung zeigen.

TAAT Global Alternatives Inc.* (WKN: A3CNZW) gab zuletzt bekannt, dass der November 2021 der bisher beste Umsatzmonat seit der Einführung von TAAT im Einzelhandel (im Dezember 2020) gewesen ist. Das Unternehmen hat im November einen Bruttoumsatz von ca. 460.000 USD (ca. 585.000 CAD) erzielt und somit 27,7 % mehr Kartons TAAT im Vergleich zum Vormonat verkauft. Die Bruttomarge betrug ca. 60 %.

TAAT Reports Record Domestic Performance in November 2021 with Multiple Pallets Sold Each Week

Die publizierten Zahlen beziehen sich allein auf die Umsätze in den USA! Die internationalen Zahlen aus dem Vereinigten Königreich, Österreich, Irland und Australien sind nicht eingearbeitet.

Auf der Plattform LinkedIn veröffentlichte CEO Coscarella kurz vor dem Wochenende den Dank an sein Team und im Zuge dessen deutet er auch an, dass die Anzahl der Geschäfte, in denen TAAT verkauft werden, wohl wesentlich größer ist, als es offiziell auf trytaat.com im "Store Locator" aufscheint. - Die Begründung für diesen Umstand miteingeschlossen:

Quelle: Setti Coscarella auf Instagram

Die Annahme, dass die Anzahl der Shops auf dem Store Locator nicht akkurat ist, fußt auf der Tatsache, dass viele Inhaber von Convenience-Stores ihre Waren in sogenannten "Cash & Carry" Großhandelsmärkten einkaufen, sodass man die genaue Anzahl der Geschäfte, die TAAT im Sortiment haben, nicht kennt. Coscarella kündigt an, dass TAAT Global Alternatives Inc.* (WKN: A3CNZW), sobald man genauere Informationen hat, die öffentliche Datenbank updaten wird.

Ich denke, man kann eine Rechnung anstellen, um erahnen zu können, wie viele Geschäfte es zwischenzeitlich sein müssten:

Auf trytaat.com sind offiziell 770 Geschäfte benannt. Am 3. Dezember schloss man einen Vertrag ab, der auf einen Schlag 350 weitere Geschäfte in den nächsten Tagen in die offizielle Liste hinzufügen sollte, gesamt also 1.120 Geschäfte. Wenn man die von Coscarella möglicherweise nicht unabsichtlich verwendete Bezugszahl anwendet, dass 60% der Convenience-Store-Betreiber ihre Waren in Cash&Carry-Märkten einkaufen, dann könnte es durchaus möglich sein, dass die TAAT-Zigaretten allein in den USA bereits in 2.800 Läden über die Theke gehen.

Wenn Sie denken, dass an meiner Berechnung was dran sein könnte, und wenn Sie ebenso wie ich glauben, dass TAAT Global Alternatives Inc.* (WKN: A3CNZW) diesbezüglich bald die Karten auf den Tisch legen wird, dann können Sie durchaus überlegen, ob eine Investition in die Aktie gerade jetzt eine hervorragende Idee sein könnte. Meinung Autor

TAAT Global Alternatives Inc.*

WKN: A3CNZW CSE: TAAT

TAAT Global Alternatives Inc.* (WKN: A3CNZW) hat das Rüstzeug zum "Disruptor". - Ein Unternehmen, das eine gesamte Industrie grundlegend verändern kann, so wie es Tesla im Automobilmarkt und Beyond Meat im Lebensmittelmarkt geschafft haben. Der Grund dafür ist, dass das kanadische Start-up eine Zigarette erfunden hat, die komplett ohne Tabak und ohne Nikotin auskommt, aber wie eine echte Zigarette schmecken soll. Das Herstellungsverfahren ist zum Patent angemeldet.

Revolutioniert TAAT die Tabakindustrie?

1,1 Milliarden Raucher könnten vor einer großen Revolution stehen und die eine Billiarde US-Dollar (1.000 Milliarden) schwere Tabakindustrie vor einem totalen Umbruch! Im Mittelpunkt steht tatsächlich TAAT Global Alternatives Inc.* (WKN: A3CNZW)! Die Taat Beyond Tobacco -Zigaretten bilden eine Sonderklasse in diesem Feld, eine tabaklose Zigarette, die wie eine "echte Zigarette" riecht und schmeckt und somit gleichzeitig negative Elemente wie den süchtig machenden Nikotingehalt eliminiert, obwohl sie zu 100% aus natürlichen Zutaten besteht!

In mehr als 1.000 Shops in den USA, aber auch in UK, Irland und bald auch in Australien werden bereits TAAT Zigaretten verkauft.

Garant für den Erfolg?

Setti Coscarella, bis vor wenigen Monaten noch leitender Stratege im Bereich Reduced Risk Products bei Philip Morris International (NYSE: PM), dem weltweit größten Tabakunternehmen, quittierte seinen Posten bei Philip Morris und nahm den Job des Chief Executive Officers von TAAT Global Alternatives Inc.* (WKN: A3CNZW) an (Newslink), angeblich nachdem er zwei Beyond Tobaco-Zigaretten probiert hatte!

"Alles unter 5 Milliarden Dollar Börsenwert für TAAT wäre eine Enttäuschung für mich!" ( Video) : Setti Coscarella, CEO von TAAT Global Alternatives Inc.* (WKN: A3CNZW )