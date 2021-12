In dieser Handelswoche entwickelten sich die Edelmetalle insgesamt uneinheitlich. Eine weiterhin hohe Inflationsdynamik und anhaltende Unsicherheit über die weiteren Auswirkungen der Corona-Pandemie wirkten sich unterschiedlich stark aus. Während Gold die Handelswoche praktisch unverändert beendete und Palladium sich von den Verlusten der Vorwochen etwas erholte, gaben Silber und Palladium weiter nach.Gold per saldo unverändertDie Kapitalmärkte versuchten auch in dieser Woche, die anhaltenden Unsicherheiten bestmöglich in die ...

