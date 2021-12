Ohne Nicole wäre aktienlust nicht aktienlust. Von Beginn an war und ist sie dabei, um vor allem den Anlegern in Deutschland, Österreich und der Schweiz Lust auf Aktien zu machen. Dabei hat sie vor allem ein Faible für sogenannte Hot Stocks entwickelt. Dabei investiert sie grundsätzlich sehr langfristig und überaus erfolgreich. Auch viele ihrer spekulativen Positionen haben sich hervorragend entwickelt. Wie sie da vorgeht und was sie demnächst für Euch im Angebot hat, erfahrt ihr heute. Seht Euch hierzu unser Video auf aktienlust.tv an.