Es ist vollbracht! Der Autobauer Daimler hat am Freitag seine LKW-Sparte erfolgreich an die Börse gebracht. Zukünftig werden die LKWs unter dem Namen Daimler-Trucks produziert. Der Spin-Off war lange angekündigt und viel beschrieben - nun ist es amtlich. Zu Kursen von rund 28 Euro wurden die neuen Aktien am Freitag gehandelt, während die ursprüngliche Daimler-Aktie von 86 auf 75 Euro abgewertet wurde.

Damit muss nun natürlich auch eine Neubewertung von Daimler stattfinden. Die Kollegen der Berenberg Bank haben sich noch am Freitag direkt rangesetzt und den Autobauer neu eingeschätzt. Dabei bleibt Analyst Adrian Yanoshik bei seiner Kaufempfehlung. Er hält das PKW-Geschäft derzeit für unterbewertet ...

