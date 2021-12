News von Trading-Treff.de Eine weitere Woche mit hoher Volatilität geht zu Ende. Dieses Mal allerdings eher mit hohen Ausschlägen auf der Kursoberseite. So kann der S&P500 um phänomenale 3.82% zulegen. Auch meine Depots profitieren und legen um insgesamt 18.382,15 EUR zu. Erholung mit 18.382,15 Euro Gewinn im Depot Die Turbulenzen der Vorwoche scheinen schon fast wieder vergessen, was sich auch in einer verbesserten Marktampel (wieder zurück auf ...

