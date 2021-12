Wer gründet, muss sich nicht nur mit viel Papierkram herumschlagen. Ein passender Name für Produkt oder Unternehmen ist ebenso wichtig - hier kommt aber auch das Patentrecht ins Spiel. Unsere Gastautorin erklärt die Details. Gründen ist immer auch ein Wettlauf mit der Zeit. Hoffentlich ist niemand mit der Idee schneller am Markt. Hoffentlich kommt die Finanzierungszusage rechtzeitig. Hoffentlich funktioniert das mit der GmbH-Gründung und der Umsatzsteueridentifikationsnummer. Gründen heißt immer auch, mit bürokratischen Hürden umgehen zu können - auch in Deutschland. Aber eine starke Wirtschaft braucht Innovationen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...