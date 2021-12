Nachdem sich der Daimler-Konzern zu Monatsanfang aufgeteilt hat in die PKW-Sparte und Nutzfahrzeuge, wurde dieser Schritt nun am Freitag auch an der Börse vollzogen. Daimler-Aktionäre erhielten für je zwei Daimler-Aktien zusätzlich eine Aktie des neuen Unternehmens Daimler-Truck. Die ursprüngliche Daimler-Aktie notiert nun im Bereich von 75 Euro, während Daimler-Truck mit rund 28 Euro bewertet wird.

Diese neuen Kurse müssen nun natürlich auch die Analysten in ihre Bewertungen einfließen lassen. Die Berenberg Bank hat das direkt am Freitag umgesetzt und den Autobauer neu eingeschätzt. Analyst Adrian Yanoshik bleibt bei seiner bullishen Einschätzung für das Unternehmen und belässt ...

