Aktionäre des Göppinger Software-Anbieters für Fernwartungslösungen Teamviewer hatten in der vergangenen Woche endlich mal wieder ein wenig Grund zur Freude. Denn nachdem die Aktie zu Wochenbeginn ihr bisheriges Tief bei elf Euro ausgelotet hat, kam es zu einer kräftigen Kurs-Rallye. So arbeitete sich die Aktie bis zum Wochenende auf knapp zwölf Euro vor. Immerhin ein Plus von acht Prozent in wenigen Tagen.

Doch angesichts des neuen Kursziels von den Kollegen von JP Morgan ist dieser Anstieg lediglich der Anfang. Analystin Stacey Pollard hat in einer neuen Studie die gesamte Software-Branche unter die Lupe genommen und sieht hier für die nächsten Jahre zweistellige Wachstumsraten. Dementsprechend ...

Den vollständigen Artikel lesen ...