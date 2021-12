Der Pharma-Konzern Bayer kommt langsam aber sicher wieder ins Laufen. Gute Umsätze im dritten Quartal, neue strategische Partnerschaften und vor allem: Erfolge vor den US-Gerichten in den zahlreichen "Glyphosat-Klagen". Zuletzt waren die Leverkusener zum Ende vergangener Woche an einem Geschworenengericht in Kalifornien erfolgreich. Damit bestehen gute Chancen für einen neuen Aufschwung in der kommenden Woche!

Denn nachdem die Geschworenen nun schon zum zweiten Mal einen Zusammenhang zwischen einer Krebserkrankung und der Nutzung des Unkrautvernichtungsmittels Roundup verneinten, kann Bayer dieses leidige Thema hoffentlich bald zu den Akten legen. Für die nächste ...

