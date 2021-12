Die abgelaufene Woche hatte es für den französischen Impfstoffhersteller Valneva noch einmal so richtig in sich. Schließlich gab es zunächst die Meldung, dass die Europäische Arzneimittelagentur EMA mit dem rollierenden Zulassungsverfahren begonnen hat, ehe man verkünden konnte, eine Liefervereinbarung über eine Million Impfstoffdosen mit dem Königreich Bahrain abgeschlossen zu haben.

Kein Wunder also, dass Valneva im Vergleich zu den übrigen Impfstoffhersteller auch an der Börse überzeugen konnte. Besonders deutlich wurde das noch einmal am Freitag, als die schier übermächtige Konkurrenz von BioNTech und Moderna massiv abgestraft wurde, während ...

