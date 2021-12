von Emmeran Eder, Euro am Sonntag Das Interesse der Weltöffentlichkeit ist wegen der Flüchtlinge an der Grenze zu Belarus auf Polen gerichtet. Nicht im Fokus ist dagegen, dass sich in dem Land seit Jahren ein kleines Wirtschaftswunder vollzieht. Kein Staat in Europa hat die Finanzkrise so gut ...

Den vollständigen Artikel lesen ...