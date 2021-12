München (ots/PRNewswire) -Das Jahr 2021 neigt sich dem Ende zu. Yadea, die weltweit führende Marke für elektrische Zweiräder, hat ein erfolgreiches Jahr der Innovation hinter sich gebracht und bedeutende Fortschritte auf dem Weg zu einer Zukunft der intelligenten und nachhaltigen Mobilität gemacht."Im vergangenen Jahr haben wir auf der Grundlage unabhängiger Forschungs- und Entwicklungsarbeiten unsere Technologie- und Produktmatrix umfassend verbessert. Darüber hinaus haben wir unsere Globalisierungsstrategie beschleunigt, um mehr Menschen auf der ganzen Welt mit umweltfreundlichen Reiselösungen zu versorgen. Yadea hat im Jahr 2021 wirklich die Früchte unserer Anstrengungen geerntet - und diese Früchte wiederum an unsere Kunden und unseren Planeten weitergegeben," sagte Aska Zeng, General Manager von Yadea.Verbesserte Produktlinie, um die unterschiedlichen Transitbedürfnisse zu erfüllenYadea Y1S: ein Game-Changer für die kommerzielle Szene - Im November stellte Yadea das Y1S vor, ein rundum intelligentes E-Moped, das speziell für verschiedene kommerzielle Anwendungen konzipiert und entwickelt wurde. Der Y1S ist mit zwei abnehmbaren, leichtgewichtigen Batterien ausgestattet, die für eine höhere Kapazität und einen bequemen Betrieb sorgen, und kann so an die Bedürfnisse von Bikesharing-Betreibern, Logistikanbietern und Lebensmittellieferanten angepasst werden.Huan Huan Fahrzeugserie: Bequemer Batteriewechsel, unterstützt durch das Gogoro Netzwerk - Im Oktober brachte Yadea gemeinsam mit Huan Huan zwei Fahrzeuge der Yadea Huan Huan Produktserie auf den Markt, die eine sichere und bequeme Möglichkeit zum Aufladen von Elektrofahrzeugen auf Abruf bieten, unterstützt durch die fortschrittliche Batteriewechsel-Technologie von Gogoro Network.Yadeas Flaggschiff-Produkte erfreuen sich wachsender Beliebtheit - Neben der Einführung neuer Produkte bleibt Yadea mit seinen bestehenden Flaggschiff-Fahrzeugen an der Spitze der Branche, darunter G5, ein elegantes, designorientiertes Fahrzeug mit trendigen Farben und einem führenden Leistungssystem; C1S, ein ideales Zweirad für Freizeitfahrten mit einem mit dem Red Dot Award ausgezeichneten KISKA-Design; und eine große Auswahl an E-Bikes und elektrischen Kick-Scootern, die die vielfältigen Transportanforderungen der aufstrebenden E-Mobilitäts-Kunden in aller Welt erfüllen.Laufende Investitionen in die Forschung und Entwicklung der ElektrofahrzeugtechnologieNeben der verbesserten Produktlinie hat Yadea im Jahr 2021 weitere wissenschaftliche und technologische Fortschritte und Durchbrüche erzielt - der bemerkenswerteste davon war seine Graphen 3.0-Batterie. Die im September auf dem New Tech Launching Event von Yadea vorgestellte Graphen 3.0-Batterie zeichnet sich durch eine Leistungsfähigkeit bei extrem niedrigen Temperaturen, eine verbesserte Anpassungsfähigkeit an die Umgebungsbedingungen durch die Zugabe eines neuen Anti-Frost-Elektrolyten mit konstanter Temperatur, eine größere Kapazität und eine längere Lebensdauer der Batterie aus.Um ein fortschrittliches Fahrerlebnis zu bieten, hat Yadea auch in Forschung und Entwicklung bahnbrechende Neuerungen eingeführt, darunter:- Kabelloses Laden: Die Benutzer schieben das Fahrzeug einfach auf das Gerät und schalten es ein, um es bequem und ohne Kabel aufzuladen.- Schnelles Laden: Ein schnelles und komfortables Aufladeerlebnis, das Technologien der Automobilklasse nutzt.- Smart-System: Nutzung der dreiteiligen LTM-Bluetooth-Technologie zur Verbindung von Smartphones mit dem Fahrzeugsystem und dem Helm als gekoppeltes Netzwerk.Beschleunigung der Strategie zur MarkenglobalisierungIm Jahr 2021 verdoppelte Yadea seine Bemühungen, seine globale Präsenz zu verstärken, und begann im April mit der weltweiten Einführung seiner Marke auf einer internationalen Pressekonferenz. Auf einer Veranstaltung im Juli kündigte das Unternehmen spannende Produktaktualisierungen und Kooperationen mit weltweit führenden Designstudios an.In Anbetracht der zunehmenden Bedeutung der Elektromobilität in Europa hat Yadea auch seine Aktivitäten in den wichtigsten regionalen Märkten verstärkt. Im Oktober trat Yadea als offizieller Partner der Xletix Challenge Berlin auf und stellte seine Produkte entlang des Hindernisparcours aus. Später im November wurde Yadea auf der EICMA 2021 in Mailand dank der spannenden Produkt- und Technologiepalette mit großem Interesse empfangen.Im Laufe des Jahres 2021 hat Yadea Fahrer von elektrischen Zweirädern auf der ganzen Welt unterstützt, Innovationen in der Branche vorangetrieben und die globale Präsenz des Unternehmens durch neue Partnerschaften und Aktivitäten erweitert. Mit Blick auf das Jahr 2022 ist Yadea bereit, mehr Menschen auf der ganzen Welt zu helfen, "ihr Leben zu elektrisieren".