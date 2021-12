Der Hype um Non-Fungible Tokens nahm in diesem Jahr immer weiter an Fahrt auf. Auch Großkonzerne wie Disney und adidas haben bereits entsprechende Sammelkollektionen veröffentlicht. Nun wird an der Wall Street der erste NTF-ETF gehandelt - wenn auch mit Einschränkungen.? Disney, adidas & Co. steigen in NFT-Geschäft ein? NFT-ETF an der NYSE lanciert? Enormes Potenzial möglichNFT-Handel nimmt an Fahrt aufNFTs liegen momentan im Trend. Die digitalen Sammelobjekte sind öffentlich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...