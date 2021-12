Bristol, England und Bangalore, Indien (ots/PRNewswire) -Torry Harris Integration Solutions (THIS), ein anerkannter Marktführer im Bereich der Integrationsstrategie und API-gesteuerten Transformation, gab heute bekannt, dass das Unternehmen für sein digitales Marktplatzprodukt "DigitMarket Marketplace (https://www.torryharris.com/products/digital-marketplace)" mit dem Crozdesk Trusted Vendor Badge 2021 ausgezeichnet wurde.Das Trusted Vendor Badge von Crozdesk wird an Anbieter mit hoher Marktpräsenz verliehen, basierend auf einer Schätzung der Nutzerzahlen, die durch den KI-Ranking-Algorithmus von Crozdesk ermittelt wird. Nur etwa 20 % der Lösungen erhalten dieses Abzeichen.DigitMarket Marketplace ermöglicht Kunden den schnellen Aufbau von digitalen B2B-, B2C- und B2B2X-Ökosystemen, indem es ihnen hilft, ihre eigenen digitalen Marktplätze innerhalb weniger Tage zu starten. Unternehmen werden so zu echten digitalen Enablern und Systemintegratoren, die den Teilnehmern ihres Marktplatzes ihre Kernkompetenzen in einem As-a-Service-Modell anbieten.Das DigitMarket-Toolkit enthält alles, was ein Kunde braucht, um:- Ihre skalierbare Marktplatzplattform zu betreiben,- Strategische Planung, Gestaltung, Entwicklung, Pflege und Kuratierung von Plattformen,- Unterstützung der digitalen Ökosysteme ihrer Partner, Anbieter und Kunden.Shuba Sridhar, VP - Strategic Initiatives bei Torry Harris, sagt: "Wir freuen uns sehr über diese Anerkennung von Crozdesk. DigitMarket Marketplace hilft Kunden, ihre digitalen Marktplätze zu verwalten, zu überwachen und anzupassen, wann und wo sie wollen - für ultimative Mobilität."Informationen zu Torry HarrisTorry Harris ist ein multinationaler Anbieter von Geschäfts-, Technologie- und IT-Beratungsdiensten. Seit über zwei Jahrzehnten konzentriert sich das Unternehmen auf die Bereitstellung von Lösungen in den Bereichen Integration für digitale Aktivierung, digitale Marktplatzdienste und API-Management für den gesamten Lebenszyklus und die Aktivierung digitaler Ökosysteme. Das Unternehmen hat seinen Firmensitz in New Jersey (USA) und betreibt Entwicklungszentren im indischen Bengaluru. Weiterhin unterhält es Niederlassungen in Bristol und Slough (beide Vereinigtes Königreich), Dubai (VAE), Dublin (Irland), München und Paris. Folgen Sie A&M auf LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/torry-harris-integration-solutions/), Twitter (https://twitter.com/torryharris), und Facebook (https://www.facebook.com/TorryHarrisIntegrationSolutions/). Weitere Informationen finden Sie auf https://www.torryharris.commarketing@thbs.comMedienkontakt:Diganta Kumar Barooahmarketing@thbs.com+91-80-41827200Original-Content von: Torry Harris Integration Solutions (THIS), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100076047/100882679