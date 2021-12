St. Gallen (awp) - Der australische Biotechnologiekonzern CSL hat den anhaltenden Spekulationen über sein Interesse an Vifor Pharma ein Ende gesetzt und Verhandlungen bestätigt. In der Nacht auf Montag teilte CSL mit, man sei mit dem Schweizer Pharmaunternehmen wegen einer möglichen Transaktion in Verhandlung. Allerdings ...

Den vollständigen Artikel lesen ...