Erneut Bestnote für Axxion beim Service-KVG-Award

DGAP-Media / 2021-12-13 / 07:00

Pressemitteilung vom 13.12.2021

Erneut Bestnote für Axxion beim Service-KVG-Award Bestätigung für strategischen Kurs des Unternehmens

Grevenmacher am 13.12.2021. Axxion steht für beständig hohe Servicequalität im Segment der Service-KVGen. Das wurde nun erneut bestätigt. Das zum renommierten Finanzenverlag gehörende Magazin "TiAM - Trends im Asset Management" hat das SWI Sozialwissenschaftliches Institut Schad GmbH & Co. erneut beauftragt, die verschiedenen Anbieter für Private-Label-Fonds zu analysieren. Das Ergebnis: Axxion ist eine von nur fünf Gesellschaften, die die Bestnote "sehr gut" erhalten haben. Das gesamte Team darf sich über die erneute Bestätigung der eigenen Leistungen freuen.

"Wir sind natürlich sehr stolz auf diese Auszeichnung. Dennoch kommt es nicht ganz überraschend, da wir unser gesamtes Geschäftsmodell darauf ausgerichtet haben, langfristige Partnerschaften zu schließen und dauerhaft hohe Qualität zu erbringen. Dies gelingt nur vor einem unternehmerisch unabhängigen Hintergrund und größtmöglicher Lösungsbereitschaft. Die Weiterentwicklung unserer Services und die beständig hohe Zufriedenheit unserer Geschäftspartner stehen im Fokus eines jeden Geschäftsjahres. So geben wir unseren Fondsinitiatoren die Werkzeuge an die Hand, um mit den großen Fondsanbietern in Konkurrenz treten zu können", so die Reaktion von Vorstand Stefan Schneider auf den Award.

In der Befragung des SWI hatten Vermögensverwalter, Family Offices, Stiftungen und institutionelle Anleger/innen die Möglichkeit, ihre KVG(en) hinsichtlich Themen wie Betreuungsqualität, Innovationsfähigkeit, Serviceorientierung oder Unterstützung bei Vertrieb und Marketing zu beurteilen. Aus der Analyse der Befragung ergab sich dann das für Axxion erneut herausragende Ergebnis. Der ausführliche Bericht der Analyse wird in der nächsten Ausgabe der Zeitschrift "TiAM

- Trends im Asset Management" zu lesen sein.

Kontakt bei Rückfragen:

Jennifer König Leitung Marketing Service der Axxion S.A. Telefon: 00352/ 76 94 94 602 E-Mail: marketing@axxion.lu

Axxion - die etwas andere Fondsgesellschaft Die Axxion S.A. zählt zu den führenden bankenunabhängigen Dienstleistern für die Administration sogenannter Private-Label-Fonds für Vermögensverwalter, Family Offices und institutionelle Fondsinitiatoren. Das 2001 gegründete Unternehmen mit Sitz in Luxemburg ist inhabergeführt und verwaltet rund 12 Mrd. Euro in nahezu 200 Publikums- und Spezialfonds in Luxemburg und Deutschland. Die Philosophie der Axxion ist die "Balance der Partnerschaft" zwischen Geschäftspartner und KVG. Die Geschäftspartner profitieren dabei vom hohen Serviceanspruch und der langjährigen Erfahrung des Teams.

Axxion S.A. - 15, rue de Flaxweiler - 6776 Grevenmacher - Luxemburg - Tel: +352 769494 602 Ende der Pressemitteilung

