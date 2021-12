EQS-News: Glarner Kantonalbank AG / Schlagwort(e): Produkteinführung

Glarner Kantonalbank lanciert Wärmehypothek zum Null-Tarif



13.12.2021 / 07:31



Glarus, 13. Dezember 2021 - Die neue GLKB Wärmehypothek ermöglicht den Glarner Kundinnen und Kunden der Kantonalbank einen Heizungswechsel ohne finanzielle Sorgen. An der Glarner Landsgemeinde 2021 hat das Stimmvolk das neue Energiegesetz verabschiedet, welches die Hausbesitzerinnen und Hausbesitzer dazu verpflichtet, beim Ersatz von alten Öl- und Gasheizungen künftig auf umweltfreundlichere Heizungen zu setzen. Die Glarner Kantonalbank engagiert sich aktiv rund um Themen der Nachhaltigkeit. Als direkte Antwort auf den Landsgemeinde-Entscheid führt die Bank für ihre Kundinnen und Kunden die GLKB Wärmehypothek zu 0% Zins ein. Das Produkt ist als Festhypothek über 5 Jahre aufgesetzt und kann in Verbindung mit einer Hypothek bei der GLKB ab sofort für Beträge zwischen 15'000 Franken und 50'000 Franken abgerufen werden. Die GLKB Wärmehypothek wird für die Anschaffungs- und Installationskosten eines neuen, nachhaltigen Wärmeerzeugers in ein privates Objekt im Kanton Glarus gewährt. Das Angebot gilt bis Ende Dezember 2022. Die Umstellung auf umweltfreundliche Lösungen birgt Chancen für jeden Liegenschaftsbesitzer und die Gesamtbevölkerung. Die GLKB leistet mit den zinslosen Finanzierungen einen aktiven Beitrag zur Umsetzung des neuen Energiegesetzes und unterstreicht damit ihre Ambition, sich für ein nachhaltiges Glarnerland zu engagieren. Parallel zur Lancierung der GLKB Wärmehypothek prüft die Bank Ausbauschritte dieses nachhaltigen Angebots, um sämtliche Kundinnen und Kunden bei ihren Sanierungsprojekten künftig noch umfassender und nach ihren individuellen Bedürfnissen unterstützen zu können. Die Glarner Kantonalbank wird im ersten Halbjahr 2022 darüber informieren. Weitere Informationen zum aktuellen Angebot sind unter glkb.ch/waermehypothek zu finden.

