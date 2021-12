Zürich (awp) - Der Derivate-Spezialist Leonteq hat vor gut einem Monat die Gewinnprognose für das Gesamtjahr 2021 erhöht. CEO Lukas Ruflin sieht mehrere Treiber für das gut laufende Geschäft, wie er in einem Interview mit "The Market" erklärte. "Erstens hat die gesamte Bevölkerung aufgrund von Covid einen Crashkurs in Digitalisierung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...