In der neuen Woche dürften zwei Ereignisse den Dax auf Trab halten. Zum einen stehen die Entscheidungen der Notenbank Fed am Mittwoch und der EZB am Donnerstag auf der Agenda. Zudem verfallen am Freitag Futures und Optionen auf Indizes sowie Optionen auf einzelne Aktien. Bereits vor dem sogenannten Hexensabbat kann es immer wieder zu größeren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...