Angesichts der raschen Ausbreitung der Omikron-Variante hat Großbritannien die landesweite Corona-Warnstufe erhöht. Die Bewertung des Risikos für die öffentliche Gesundheit erreicht nun mit Stufe vier die zweithöchste Stufe, wie das zuständige Gremium am Sonntag mitteilte. Zudem weitet die britische Regierung ihre Maßnahmen gegen die Omikron-Variante des Coronavirus nochmals aus. Die Stufe vier bedeutet, dass "die Übertragung hoch ist und der Druck auf die Gesundheitsdienste weit verbreitet und erheblich ist oder zunimmt". Ab Dienstag werden in England die Regelungen für obligatorische Tests verschärft, wie das Gesundheitsministerium mitteilte. Vollständig geimpfte Menschen, die Kontakt zu einem positiv auf das Coronavirus Getesteten hatten, müssen sieben Tage lang täglich einen Schnelltest machen. Gesundheitsminister Sajid Javid wies zur Begründung der neuen Maßnahmen darauf hin, dass sich die Omikron-Variante in Großbritannien weiter rasant ausbreite. Zu erwarten sei, dass Omikron bis Mitte Dezember die dominierende Form des Coronavirus im Land sein werde. Zudem gilt ab diesem Montag in England eine weitgehende Homeoffice-Pflicht. Ferner sollen Bürger ab Mittwoch einen Impfnachweis vorzeigen, wenn sie in Fußballstadien oder Nachtclubs wollen.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

07:00: DE/Fraport AG, Verkehrszahlen November, Frankfurt

15:00: DE/Rational AG, Capital Markets Day (virtuell)

DIVIDENDENABSCHLAG

Deutsche Pfandbriefbank 0,32 EUR Orange 0,30 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR

-DE 08:00: Großhandelspreise November

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- DAX-Future 15.684,00 +0,3% E-Mini-Future S&P-500 4.726,00 +0,3% E-Mini-Future Nsdq-100 16.377,00 +0,3% Nikkei-225 28.640,49 +0,7% Schanghai-Composite 3.684,48 +0,5% +/- Ticks Bund -Future 174,06 +9 Freitag: INDEX Schluss +/- DAX 15.623,31 -0,1% DAX-Future 15.632,00 +0,2% XDAX 15.636,06 +0,2% MDAX 34.397,14 -0,6% TecDAX 3.832,87 -0,8% EuroStoxx50 4.199,16 -0,2% Stoxx50 3.721,34 -0,0% Dow-Jones 35.970,99 +0,6% S&P-500-Index 4.712,02 +1,0% Nasdaq-Comp. 15.630,60 +0,7% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 173,97 -17

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Die europäischen Aktienmärkte werden zum Wochenstart gut behauptet erwartet. Dabei geben die Wall Street wie auch die asiatischen Märkte die Richtung vor. Obwohl die Jahresteuerung in den USA per November mit 6,8 Prozent ein 39-Jahreshoch erreichte, schlossen die US-Indizes deutlich im Plus. Auch in Asien geht es mit Risikoassets weiter nach oben. So stellt IG den DAX am Morgen bei 15.682 Punkten nach einem Schluss von 15.623 Punkten am Freitag. Dabei sollte der Start in die Woche in ruhigen Bahnen verlaufen, stehen die wichtigen Termine mit der Zinsentscheidung der Fed am Mittwoch, der EZB und der BoE am Donnerstag und dem großen Verfalltermin am Terminmarkt am Freitag erst in der zweiten Wochenhälfte an. Derweil dünnen Unternehmensnachrichten mit dem nahenden Jahresultimo zunehmend aus.

Rückblick: Keine großen Akzente setzten die mit Spannung erwarteten US-Inflationsdaten. Die Preise stiegen im November um 6,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr, der höchste Stand seit 39 Jahren. Die Prognose lag bei plus 6,7 Prozent. Im Kern haben sich die Preise wie erwartet entwickelt. Einige Anleger dürften einen deutlich stärkeren Preisanstieg befürchtet haben, insbesondere da in den vergangenen Monaten die Prognosen häufig kräftig überschritten worden waren. Bei Unicredit ging die Rally mit einem Plus von 0,6 Prozent auf 12,88 Euro weiter. Die Deutsche Bank hat das Kursziel auf 17 von 15 Euro erhöht, die Unicredit will in der kommenden Woche damit beginnen, eigene Aktien zurückzukaufen.

DAX/MDAX/TECDAX

Etwas leichter - Der DAX setzte sich am Freitag für einen Tag aus 41 Mitgliedern zusammen. Hintergrund war die Abspaltung der Lkw-Sparte von Daimler. Die Daimler-Truck-Aktie startete am Morgen mit 28,00 Euro, womit die Lkw-Tochter von Daimler zunächst auf eine Marktkapitalisierung von 23 Milliarden Euro kam, was eher am unteren Rand der Erwartungen lag. Zum Börsenschluss lag der Kurs bei 29,78 Euro. Die Daimler-Aktie gab derweil um 13,8 Prozent auf 74,25 Euro nach. Damit schloss die Daimler-Aktie bereinigt im Plus. Die Abspaltung könnte helfen, den bislang angesetzten Konglomeratsabschlag aufzulösen, hofft man am Markt und bei Daimler. Bayer legten mit einem positiven US-Gerichtsurteil zum Thema Glyphosat um 1,8 Prozent zu. Das starke Cloud-Wachstum bei Oracle ist auch für SAP ein gutes Zeichen, hieß es von Stifel. SAP gewannen 0,8 Prozent. Für Enttäuschung sorgten Geschäftszahlen und Ausblick von Carl Zeiss Meditec (-1,5%). Ein Kursdebakel erlebten Global Fashion Group (-23,2%). Die E-Commerce-Plattform hat ihren Ausblick für das laufende Jahr gesenkt.

XETRA-NACHBÖRSE

Die Papiere von Daimler Truck bauten ihre Gewinne weiter aus. Am Morgen waren sie mit einem Kurs von 28,00 Euro gestartet. Zum Börsenschluss hatte dieser bei 29,78 Euro gelegen. Bei Lang & Schwarz wurden die Titel mit 30,64 Euro getaxt. Ein Händler berichtete von hohen Umsätzen. Daimler Truck wurden am Freitag für einen Tag im DAX gehandelt. Die Daimler-Aktie zeigte sich dagegen unverändert. Die Titel von United Internet wurden 2,5 Prozent höher getaxt. Der United-Internet-Chef Ralph Dommermuth, der den Telekom-Konzern mehrheitlich übernehmen will, hat verschiedene Angebote zum außerbörslichen Kauf von Aktienpaketen an United Internet erhalten.

USA - AKTIEN

Fester - Die mit Spannung erwarteten US-Verbraucherpreisdaten für November sorgten für etwas Erleichterung. Die Jahresteuerung erreichte zwar mit 6,8 Prozent ein 39-Jahreshoch, lag damit aber nur minimal über der Prognose von 6,7 Prozent. Am Markt hatte es im Vorfeld jedoch Befürchtungen um einen noch deutlicheren Anstieg gegeben. Gleichwohl könnten die Daten den Druck auf die US-Notenbank nochmals erhöhen. Oracle gewannen 15,6 Prozent. Der Softwarekonzern schrieb im zweiten Geschäftsquartal zwar Verluste, übertraf aber die Markterwartungen. Außerdem will Oracle für 10 Milliarden Dollar Aktien zurückkaufen. Auch Broadcom plant den Rückkauf von Aktien im Wert von bis zu 10 Milliarden Dollar. Der Kurs gewann 8,3 Prozent. Für die Moderna-Aktie ging es um 5,6 Prozent nach unten. Für Enttäuschung sorgten Ergebnisse von frühen klinischen Studien des Unternehmens für einen experimentellen Grippe-Impfstoff. General Motors will im Heimatstaat Michigan mehr als 3 Milliarden Dollar in die Herstellung von Elektroautos zu investieren, sagten mit den Vorgängen vertraute Personen. Die Aktie kletterte um 6,0 Prozent.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,66 -3,1 0,69 54,3 5 Jahre 1,25 -2,0 1,27 88,9 7 Jahre 1,42 -2,0 1,44 76,9 10 Jahre 1,49 -1,4 1,50 56,9 30 Jahre 1,88 0,7 1,88 23,6

Am Anleihemarkt gaben die Renditen nach. Der starke Inflationsanstieg habe die Erwartungen der Anleger bestärkt, dass sich die Wirtschaft im nächsten Jahr abschwächen wird, während die Fed die Geldpolitik strafft, so Teilnehmer.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Fr,17:02 % YTD EUR/USD 1,1290 -0,2% 1,1311 1,1304 -7,6% EUR/JPY 128,19 -0,1% 128,28 128,19 +1,7% EUR/CHF 1,0411 -0,0% 1,0864 1,0419 -3,7% EUR/GBP 0,8527 -0,1% 0,8532 0,8544 -4,5% USD/JPY 113,55 +0,1% 113,43 113,41 +9,9% GBP/USD 1,3239 -0,1% 1,3258 1,3231 -3,1% USD/CNH 6,3658 -0,1% 6,3736 6,3732 -2,1% Bitcoin BTC/USD 49.050,80 -2,5% 50.287,37 47.886,01 +68,9%

Für den Dollar ging es nach unten, nachdem er im Vorfeld der Inflationsdaten noch deutlicher gestiegen war, offenkundig mit Spekulationen über eine Abweichung der Inflation nach oben. Die Daten dürften aber nichts daran ändern, dass die US-Notenbank die Geldpolitik rascher straffen wird, hieß es. Der Dollar-Index verlor 0,2 Prozent.

ROHSTOFFE

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 72,84 71,67 +1,6% 1,17 +53,4% Brent/ICE 76,20 75,15 +1,4% 1,05 +49,1%

Die Ölpreise legten zu. Die Blicke waren auf die Atomgespräche mit dem Iran gerichtet. Die USA bereiten sich auf ein mögliches Scheitern vor und drohen mit weiteren Sanktionen. Analysten rechnen kurzfristig nicht mit einer Einigung, womit auch kein weiteres iranisches Öl an den Markt kommen dürfte.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.785,23 1.782,82 +0,1% +2,42 -5,9% Silber (Spot) 22,26 22,20 +0,2% +0,05 -15,7% Platin (Spot) 953,65 942,81 +1,1% +10,84 -10,9% Kupfer-Future 4,33 4,29 +0,9% +0,04 +22,9%

